Golf – Francesco Laporta ancora in vetta nel Grand Final a Maiorca

Golf – Grand Final : Francesco Laporta guida la classifica - l’azzurro già sicuro del pass per l’European Tour 2020 : L’azzurro, secondo nell’ordine di merito, precede di misura il gallese Rhys Enoch e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, cugino di Sergio Garcia Francesco Laporta è al comando con 68 (-3) colpi nel Grand Final, ultimo dei 27 eventi nel calendario del Challenge Tour dove si assegneranno ai primi 15 classificati nella Road To Mallorca (money list) le ‘carte’ per l’European Tour 2020. Sul percorso del Club de Golf Alcanada (par ...

Golf - Turkish Open 2019 : Schwab e Lewis in testa dopo il primo giro - Francesco Molinari fatica : Ad Antalya è andato in scena il primo giro del Turkish Airlines Open, torneo di Golf valido per lo European Tour. L’austriaco Matthias Schwab e l’inglese Tom Lewis si trovano in testa alla classifica con un buon giro da 65 colpi (7 sotto il par) e precedono di una sola lunghezza il terzetto composto dallo svedese Alex Noren, dal belga Thomas Pieters dallo statunitense David Lipsky. Buona prestazione di Edoardo Molinardi (-4), ...

Golf – Turkish Airlines Open : Justin Rose a caccia del tris consecutivo - Francesco Molinari guida il gruppo azzurro : Cinque gli azzurri in gara nel torneo turco, a guidare il gruppo Francesco Molinari e il fratello Edoardo L’inglese Justin Rose, numero otto mondiale, prova a vincere per il terzo anno consecutivo il Turkish Airlines Open (7-10 novembre), sesto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour in programma sul tracciato del Montgomerie Maxx Royal, ad Antalya in Turchia. Nel torneo riservato a 75 concorrenti e con un montepremi di ...

Golf - European Tour 2019 : Francesco Molinari - Justin Rose e Shane Lowry al Turkish Airlines Open. In gara altri quattro italiani : Si avvia alla conclusione l’European Tour 2019, e comincia il suo terzetto finale di tornei, quello che porta dritto a Dubai, con il Turkish Airlines Open, torneo nato nel 2013 proprio per assolvere alla funzione di tappa fondamentale verso la chiusura della stagione europea. Solo nomi di primo livello nell’albo d’oro: il francese Victor Dubuisson, l’attuale numero 1 del mondo Brooks Koepka (fu il suo primo successo da ...

Golf - Rory McIlroy si prende il WGC-HSBC : Francesco Molinari non va oltre la 22ª posizione : Il Golfista nordirlandese riesce a chiudere davanti a tutti nel quarto e ultimo evento del WGC, fuori dalla top-20 gli azzurri Il nordirlandese Rory McIlroy ha vinto con 269 (67 67 67 68, -19) colpi il WGC-HSBC Champions, quarto e ultimo evento del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui tornei sono secondi solo ai quattro major, disputato allo Sheshan International GC (par 72), di Shanghai in Cina, dove Francesco ...

Golf – WGC-HSBC Champions : McIlroy in vetta - Francesco Molinari lontano : WGC: in Cina Rory McIlroy sae in vetta, 22° Francesco Molinari, 44° Pavan. Nello HSBC Champions il nordirlandese precede Louis Oosthuizen. Terzi Fitzpatrick e Schauffele Il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, con il terzo 67 (-5) consecutivo e con lo score di 201 (-15) colpi ha portato a termine la sua scalata alla vetta nel WGC-HSBC Champions, quarto e ultimo evento del World Golf Championships, ossia il mini circuito ...

Golf - WGC HSBC Champions 2019 : Fitzpatrick comanda su McIlroy dopo 36 buche - ottima rimonta di Francesco Molinari : Il britannico Matthew Fitzpatrick ha terminato in testa la seconda giornata del WGC HSBC Champions 2019, con un colpo di vantaggio sull’amico nordirlandese Rory McIlroy. Sul campo par 72 dello Sheshan International Golf Club di Shanghai è in corso il primo torneo combinato di PGA Tour ed European Tour dell’anno, e il venticinquenne di Shieffield ha proseguito la sua impeccabile marcia portandosi sul -11 grazie a una carta da 67 colpi ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2019 : Li padrone di casa dopo il primo giro - partenza difficile per Francesco Molinari : E’ grande festa cinese dopo il primo round del WGC-HSBC Champions 2019 dopo che il padrone di casa e vero idolo della folla Haotong Li ha chiuso davanti a tutti la giornata con uno strepitoso giro in 8 colpi sotto al par. Sul campo par 72 dello Sheshan International Golf Club di Shanghai, il ventiquattrenne due volte vincitore sullo European Tour parte dunque nel migliore dei modi la campagna che potrebbe consacrarlo il primo storico ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2019 : Francesco Molinari e Andrea Pavan sfidano i big a Shanghai : Quella dell’HSBC Champions è una storia ancora piuttosto breve, ma già degna di essere ricordata, vista la rapida scalata di questo torneo nelle gerarchie del Golf. Nato nel 2005, è entrato a far parte, alla sua quinta edizione, del quartetto di tornei del WGC (World Golf Championship), anche se ha avuto un riconoscimento ufficiale dal PGA Tour solo nel 2013, otto anni dopo il tour europeo. Si è sempre svolto a Shanghai, tranne che in ...

Golf - in Cina va in scena il WGC-HSBC Champions : Francesco Molinari e Andrea Pavan unici azzurri in gara : Il torneo in programma in Cina chiude il ciclo delle quattro gare stagionali del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui eventi sono secondi solo ai quattro major Con il WGC-HSBC Champions si conclude il ciclo delle quattro gare stagionali del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui eventi sono secondi solo ai quattro major. Sul percorso dello Sheshan International GC, a Shanghai in Cina (31 ...

Ranking Golf (28 ottobre) : Koepka in testa - Woods sale al sesto posto - Francesco Molinari sempre 11° : Brooks Koepka si conferma in testa al Ranking internazionale di Golf. Lo statunitense rimane al comando della classifica con 501.33 punti e un ampio vantaggio nei confronti del nordirlandese Rory McIlroy (455.11) e del connazionale Dustin Johnson (354.28). Non ci sono stati spostamenti nelle prime cinque posizioni, balzo in avanti di Tiger Woods che grazie al trionfo al Zozo Championship in Giappone è salito al sesto posto facendo scivolare di ...

Golf – Francesco Laporta - una vittoria da record : il trionfo al China Open è il 35° successo stagionale per l’Italia : Francesco Laporta vince il China Open e firma il 35° successo per i Golfisti azzurri in stagione: battuto il record di 34 del 2018 Si colora d’azzurro anche il Challenge Tour con Francesco Laporta che ha vinto con 274 (69 71 64 70, -14) colpi l’Hainan Open, torneo in combinata con il China Tour, che si è svolto al Sanya Luhuitou GC (par 72) di Sanya, ad Hainan Island in Cina. Il 29enne di Castellana Grotte (BA) ha ottenuto il primo ...

Golf - Francesco Molinari cambia caddie : addio a Pello Iguaran dopo 4 anni - arriva Mark Fulcher : Francesco Molinari si separa dal suo storico caddie Pello Iguaran con cui ha condiviso le ultime quattro stagioni. Il Golfista italiano, reduce da un 2019 un po’ sottotono rispetto al trionfale 2018 in cui vinse l’Open Championship e fu protagonista del successo dell’Europa nella Ryder Cup, ha annunciato la conclusione del suo rapporto di lavoro con lo spagnolo: “Sono state quasi quattro stagioni di emozioni incredibili e ...

Golf – Francesco Molinari si separa dal suo caddie : “le relazioni a volte non finiscono come tutti vorremmo” : Francesco Molinari si separa dal suo caddie Pello Iguaran: l’annuncio del Golfista italiano Non tutte le storie sono destinate a durare in eterno, lo sa bene Francesco Molinari: il Golfista italiano ha infatti annunciato oggi la separazione, dopo quattro stagioni di successi, dal suo caddie Pello Iguaran. “Sono state quasi quattro stagioni di emozioni incredibili e lavoro davvero produttivo, ma sfortunatamente le relazioni a ...