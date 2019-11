Terremoto nel Centro Italia | scossa avvertita fino a Roma | gente in strada e tantissima

Terremoto : scossa di 4.4 nell'aquilano - avvertita anche a Roma : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica in provincia de L’Aquila. La scossa è avvenuta alle 18.35 ed è stata avvertita anche nel Lazio.Sono subito scattate le operazioni di verifica sul posto per accertare danni a persone ed edifici.

