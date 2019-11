Maltempo | domani scuole chiuse a Benevento | “Chiudo le scuole per salvaguardare

Maltempo - piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud. Domani ulteriore peggioramento : Previste precipitazioni e venti forti sull'Italia a causa di nuova perturbazione. Allerta meteo su 13 Regioni: le situazioni più difficili attese sul Lazio, sulla Campania, sul Molise e sul Levante ligure, dove l'avviso di criticità della Protezione civile è arancione. E Domani atteso nuovo ulteriore peggioramento a Centro-Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo Lazio : temporali e Maltempo da domani mattina : “L’Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso oggi un avviso di criticità che prevede, a partire dalla mattina di domani e per le successive 12-18 ore, nelle seguenti zone di Allerta del Lazio: criticità idrogeologica per temporali codice arancione su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Roma”. Lo ...

Maltempo e venti fortissimi domani 5 Novembre : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un nuovo peggioramento del tempo è atteso per le prossime ore e soprattutto nella giornata di Martedì su gran parte d'Italia (ve ne abbiamo parlato qui) L'Aeronautica Militare ha emesso un...

Maltempo Avellino : allerta arancione per la giornata di domani : Avellino domani potrebbe affrontare una nuova giornata di disagi legati al Maltempo, ma la macchina amministrativa è già pronta: “E’ prevista una criticità arancione. domani mattina convocheremo il Coc“, spiega il sindaco Gianluca Festa, che sottolinea: “Siamo abituati ad affrontare anche queste emergenze, è chiaro che ci sono sempre disagi in queste occasioni, ma la macchina comunale parte anche di concerto con i Vigili ...

Previsioni Meteo Napoli : breve tregua del Maltempo - ma domani tornerà la pioggia forte e abbondante : Previsioni Meteo Napoli – Primo weekend di novembre all’insegna del maltempo sulla città partenopea. Peggioramento annunciato e puntualmente arrivato in questo inizio mese, con fase di maggiore criticità nel corso della giornata di ieri, domenica 3 novembre, quando sono accorsi i rovesci e i temporali più intensi, temporaneamente anche a carattere di nubifragio. Nella sola giornata di ieri si sono accumulati sul capoluogo campano una ...

Meteo Protezione Civile domani 4 Novembre : insiste del Maltempo - specie al Sud : Nella giornata di domani assisteremo all'attenuazione della perturbazione che in queste ore sta colpendo intensamente l'Italia. Tuttavia si prevedono delle precipitazioni su diverse regioni, in...

Maltempo Campania : a Napoli domani cimiteri aperti e parchi chiusi : Dopo il livello dell’allerta meteo ‘giallo’ diramato dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Napoli per domani ha disposto la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri riapriranno. “Nel corso della notte e’ stato effettuato il monitoraggio di tutte le aree a rischio idrogeologico mentre oggi si sono registrati numerosi interventi da parte dei tecnici comunali in molte zone della città a causa di ...

Allerta Meteo Toscana : “codice giallo” per Maltempo fino a domani sera : La Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo, emessa nella giornata di ieri, a tutte le province della regione, con validità dalle 17 di oggi, sabato 2 novembre, fino alle 22 di domani, domenica 3 novembre. In Toscana è atteso un graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. domani previsto ulteriore ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare per domani - domenica 3 Novembre : Maltempo diffuso su gran parte dell’Italia : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: al Nord molte nubi con precipitazioni dapprima sulle regioni occidentale e restante arco alpino e poi in generale estensione alle restanti aree. I fenomeni risulteranno più consistenti in mattinata su Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige in trasferimento serale su Friuli Venezia Giulia mentre schiarite sempre più ampie si ...

Liguria - in arrivo una nuova ondata di Maltempo da domani a mercoledì : Dopo il weekend soleggiato è previsto l'arrivo di piogge e un calo delle temperature che investirà anche la Liguria

Maltempo : dopo una settimana dalla bomba d’acqua - domani riaprono le scuole chiuse a Lodi : dopo la bomba d’acqua che si e’ abbattuta sul Lodigiano il 21 ottobre scorso, domattina riaprono gli istituti scolastici Spezzaferri e Archinti che erano stati chiusi a Lodi nelle ore successive all’eccezionale evento meteo per allagamenti e infiltrazioni nei locali. Come spiegato dal Comune, in questa settimana trascorsa sono state messe a punto le manutenzioni necessarie per ripristinare i locali in quanto a sicurezza e ...

Maltempo Sicilia : conta dei danni nel sudest dell’isola - domani i funerali dell’agente penitenziario : Dopo la violenta ondata di Maltempo che ha sconvolto le province di Siracusa e Ragusa e provocato la morte dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, è iniziata la conta dei danni nel sudest dell’isola. La vittima, 52enne, è stata travolta da acqua e fango dell’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto (SR): i funerali dovrebbero svolgersi domani pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giuseppe a Rosolini. La ...

Maltempo Liguria : domani riapre la statale interrotta dalla frana in Valle Stura : Sarà riaperta domani sera, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedi’ scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure (Ge). Lo rende noto Regione Liguria: “Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verra’ riaperta al traffico a senso unico alternato” dichiara il governatore Giovanni Toti. Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza ...

Maltempo : allerta rossa su Sicilia - a Caltagirone scuole chiuse anche domani : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - scuole chiuse anche domani a Caltagirone, in provincia di Catania, dato il perdurare dell'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia. Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Cari