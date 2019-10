Lotta | Mondiali Under 23 2019 | completate le prime eliminatorie dello stile libero

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio Lotta per il pass olimpico! Cosa deve fare per qualificarsi a Tokyo 2020? Oggi finale agli anelli : Marco Lodadio è più agguerrito che mai e Oggi pomeriggio (ore 19.06) salirà sugli anelli per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Cavaliere del Castello sarà impegnato nella finale di Specialità dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica dove vengono messi in palio tre pass per la prossima rassegna a cinque cerchi e l’azzurro ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, non vuole farsi sfuggire il treno per il Sol ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia parte bene al corpo libero - azzurre quinte e in Lotta. USA scatenati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 FANTASTICO 14.666! Che Italia fino a questo punto! Spetterà poi ad Alice D’Amato fare una grande chiusura. 15.21 CHE VILLAAAAAAAAAAAAAAA! VOLA IN ARIAAAAAAAA! E’ altissima, quasi pronta per un Amanar. 15.19 ANDIAMOOOOOOOOOOOO! 14.533 per Asia D’Amato, impeccabile il suo dty al volteggio. Qui dobbiamo spaccare, dopo James toccherà a Villa. 15.18 Si parte con la seconda ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale a squadre - la gara regina. USA pronti a dominare - Italia per il riscatto - Lotta Cina-Russia : Tutto pronto alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) per la gara delle gare: la Finale a squadre dei Mondiali (oggi pomeriggio, dalle ore 14.30), l’evento che premia il miglior movimento di Ginnastica artistica nella sua completezza, quello che incorona la Nazione Regina della Polvero di Magnesio. Si tratta di uno degli appuntamenti più sentiti da parte del grande pubblico, la prova madre che mette una di fronte all’altra le otto ...

Rugby - Mondiali 2019 : l’Italia verso la sfida impossibile alla Nuova Zelanda. Conferme - novità e balLottaggi : La fase a gironi della Rugby World Cup 2019 dell’Italia si concluderà sabato mattina all’alba a Toyota, quando gli azzurri affronteranno la terribile armata degli All Blacks. sfida sulla carta impossibile e qualificazione ai quarti di finale che appare una semplice utopia, soprattutto dopo il netto ko subito venerdì scorso con il Sudafrica. Un ko che ha lasciato molte scorie sugli azzurri e che obbligherà Conor O’Shea a scelte ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Lodadio illumina agli anelli - l’Italia viaggia al volteggio. Che Lotta per le Olimpiadi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Questo l’ordine di rotazione dell’Italia alle parallele: Mozzato, Edalli, Macchini, Lodadio. 11.25 Ora l’Italia andrà alle parallele dove Ludovico Edalli deve tirare fuori il meglio di sè. 11.23 Cina Taipei si issa a quota 166.962, sono avanti di tre punti rispetto all’Italia. Kazakhstan fermo a 161.165. 11.20 Aspettiamo che Cina Taipei e Kazakhstan concludano le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Lodadio illumina agli anelli! L’Italia si difende alla grande - Lotta per le Olimpiadi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Ora l’Italia passerà al volteggio dove i punteggi sono normalmente più alti rispetto agli altri attrezzi. Servirà grande concretezza, qui l’uomo di punta è Nicola Bartolini. 11.00 L’Italia chiude la rotazione agli anelli con un parziale di 40.832 e a metà gara si issa a 121.131 punti. Cina Taipei è scappata via con 125.697, gli azzurri devono continuare su questi binari ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles planetaria col doppio-triplo. Italia Lotta col Brasile per la finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Cronaca decima suddivisione: Russia bellissima. Melnikova, Spiridonova, Akhaimova di lusso Le pagelle dell’Italia, profondo rosso ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - Lotta per entrare nella finale a squadre. Corsa sul Brasile : cosa serve per la qualificazione : Il primo obiettivo è raggiunto: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora bisogna sperare in un’impresa sportiva per raggiungere il secondo: la qualificazione alla finale a squadre dei Mondiali 2019. L’Italia si è già assicurata il biglietto per il Giappone e ora deve incrociare le dita se vuole essere tra le migliori otto squadre che martedì pomeriggio torneranno in pedana a Stoccarda per contendersi le medaglie ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : TOKYOOOOO! Italia qualificata alle Olimpiadi! Lotta per la finale a squadre : bisogna battere il Brasile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Le pagelle dell’Italia, profondo rosso alla trave: le Fate salvano il pass olimpico ma non basta. Iorio la migliore FOTO Italia col ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : CarLotta Paoletti fuori all’esordio nei 75 kg : Dopo Alessia Mesiano, anche per Carlotta Paoletti termina in questo pomeriggio l’avventura ai Mondiali femminili di Boxe in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. L’azzurra, nei 75 kg, è stata battuta con verdetto unanime (5-0, quattro 30-27 e un 29-28) dalla lituana Iveta Lesinskyte. Il combattimento appare fin dall’inizio nelle mani della baltica, sempre in grado di controllare la situazione sul ring mentre ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Sudafrica 3-49 - gli azzurri Lottano - ma la follia di Lovotti li condanna : Una partita buttata via per un momento di follia assurdo. 42 minuti giocati tatticamente benissimo, soffrendo fisicamente, perdendo due uomini per infortunio, ma senza cedere mai. Poi, quando l’Italia è in attacco con una punizione a favore, ecco che Andrea Lovotti ribalta a gioco fermo un avversario. Cartellino rosso e partita che, di fatto, finisce qui. follia inaccettabile che rovina una partita che gli azzurri stavano giocando bene ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi in Lotta per il bronzo. Nel maschile domina Suzuki - Caporaso da top ten : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.51: Giorgi e Henriques assieme: è lotta per il bronzo 0.50: Liang ora ha il traino del messicano Nava e potrebbe trarne vantaggio 0.46: In campo femminile Liang in testa, a 14″ Li, Giorgi ha raggiunto e superato Henriques ed è terza con 3″ di vantaggio sulla portoghese ed è a 37″ dalla testa 0.45: Al km 27 Suzuki in testa, 3’32” Villanueva Flores, a ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 22 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le emozioni di ieri non ci saranno altri sussulti per l’Italia ai Mondiali di Lotta, che oggi si concluderanno a Nursultan, in Kazakistan: sono in programma infatti soltanto ripescaggi e finali delle ultime quattro categorie di peso dello stile libero. Di seguito il programma odierno completo della rassegna iridata con l’indicazione dell’ora italiana. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UWW. programma ...

LIVE Chamizo-Sidakov - Finale Mondiali Lotta 2019 in DIRETTA : il russo si conferma ai punti - l’azzurro è d’argento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 0’00” Vince Sidakov, che si conferma campione iridato. Medaglia d’argento per Frank Chamizo. 0’14” Altra presa di Sidakov che va sul 5-2. 1’50” Presa di Sidakov, che torna a condurre per 3-2. 2’21” Presa per Chamizo, ...