Francesco Chiofalo si commuove | Chiedo una seconda opportunità ad Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi : "Ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo? Ci sto pensando" : Dopo settimane di plateali gesti romantici, forse, c'è una buona notizia per Francesco Chiofalo. Infatti la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, che lo aveva lasciato dopo aver scoperto dei tradimenti consumati all'inizio della relazione, sembra essere disposta a perdonare Lenticchio. Ecco cosa ha risposto alle domande che alcuni follower le hanno posto via Instagram:Lui in questo periodo ha fatto veramente tante cose per me che neanche mi ...

Francesco Chiofalo e quel video con il peluche : "Pensavo che nel 2020 una cosa del genere non potesse fare così tanto scalpore" : Francesco Chiofalo torna a far parlare di sè. No, stavolta non si tratta di un nuovo capitolo della tormentata saga con Antonella Fiordelisi, cosa che apparentemente è accantonata, ma stavolta si tratta di qualcosa di molto più frivolo. E' diventato virale il video nella quale Lenticchio all'interno di un negozio prende un peluche per simulare un atto sessuale piuttosto chiaro.Un atto che probabilmente Francesco, per quanto ironico, ha ...

Francesco Chiofalo offende una ragazza su IG : 'Sei brutta - grassa e devi fare la dieta' : Mentre sul web non si parla d'altro del riavvicinamento che ci sarebbe stato tra lui e Antonella Fiordelisi a Milano, Francesco Chiofalo si è reso protagonista di un gesto poco carino sui social network. Per replicare ad una persona che ha realizzato un video ironico sulla sua situazione sentimentale, il romano ha usato parole offensive, che sono andate a toccare soprattutto l'aspetto fisico della controparte. Francesco la insulta sui social: la ...

Francesco Chiofalo fa body shaming/ Video "Brutta e grassa" Aurora Ciorbi lo attacca : Francesco Chiofalo fa body shaming: Video. "Brutta e grassa" a Martina Riccio. E Aurora Ciorbi lo attacca, ma spunta anche un commento di Benedetta Mazza.

Francesco Chiofalo invita i suoi followers ad aiutarlo per riconquistare Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo le sta provando tutte, in un modo o un altro sta cercando di ricucire uno strappo difficile da ricucire dopo il presunto tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi, notizia arrivata poco più di un mese fa con un'Instagram Story della ragazza che rivelò di aver scoperto tutto.A distanza di settimane, Lenticchio non sembra voler mollare la presa. Dal giorno dopo la fine della relazione le ha provate tutte tra dediche ...

Grande Fratello Vip 4 - rumors concorrenti provinati : da Francesco Chiofalo a Luca Daffrè : Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Il programma, dopo l'addio di Ilary Blasi passerà nelle mani di Alfonso Signorini, il quale in queste settimane sta portando avanti i casting assieme agli autori del reality per scegliere chi saranno i nuovi concorrenti famosi che varcheranno la soglia ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena : “Abbiamo pianto” : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena assieme: “Abbiamo pianto tutti e due” Non è ancora finita la soap opera sentimentale tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Poche ore fa i due, dai propri profili social, hanno fatto sapere di essersi rivisti a Salerno, di aver cenato assieme e di essersi entrambi abbandonati al pianto. […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena: “Abbiamo ...

Francesco Chiofalo finge di stare male? Lo sfogo e la verità : Lo sfogo di Francesco Chiofalo dopo l’accusa di non avere davvero un piede fratturato Francesco Chiofalo è stufo di essere continuamente bersagliato da chi non crede a nessuna sua parola e pensa che finga: per qualcuno si sarebbe anche inventato di aver subìto un incidente… Qual è la verità? Si è lasciato andare su Instagram, […] L'articolo Francesco Chiofalo finge di stare male? Lo sfogo e la verità proviene da Gossip e Tv.

