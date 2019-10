Danilo Petrucci MotoGP | GP Australia 2019 | “Noi ducatisti ci stiamo spingendo a fare

Danilo Petrucci MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island è un circuito che mi piace - punto ancora al terzo posto in classifica” : Danilo Petrucci si gioca molto nel corso del prossimo fine settimana del Motomondiale, in programma a Phillip Island dal 25 al 27 ottobre. Il ternano della Ducati è in crisi nera di risultati e di prestazioni nell’ultimo periodo con una sequenza molto preoccupante ancora in corso di sette gare consecutive concluse al di fuori della top6. Petrucci, confermato nel team ufficiale di Borgo Panigale anche per l’anno prossimo dopo una ...

MotoGP - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di ...

MotoGP - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di chiudere un ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati. Confronto impietoso con Dovizioso - Miller potrebbe strappargli il sedile : Il Mondiale 2019 di Danilo Petrucci sta prendendo una piega decisamente insperata. Il Gran Premio del Giappone è stato solamente l’ultimo episodio di una sofferenza che sta continuando da molto, troppo tempo per l’umbro della Ducati e che potrebbe anche costagli una prematura rescissione di contratto col team di Borgo Panigale. Eppure tutto era iniziato davvero al meglio, con Petrucci in grado di tenere il passo del compagno Andrea ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata dei tempi è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Giappone 2019 : “Ho ritrovato il feeling con la moto - e domani con la pioggia…” : Dopo tanto tempo si vede un leggero sorriso sul visto di Danilo Petrucci, che chiude con l’ottavo tempo complessivo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Come mai questo ottimismo per il pilota della Ducati? Le spiegazioni sono due: un nuovo feeling con la sua GP19 e il fatto che domani il meteo potrebbe dargli una mano. “Finalmente ho ritrovato una buona confidenza con la mia moto ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Ho faticato all’inizio ma poi sono venuto fuori alla distanza” : Un nono posto non è certo una grande conquista per Danilo Petrucci. Il pilota umbro è l’emblema delle difficoltà della Ducati in difficoltà nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia). Una prestazione chiaramente influenzata da una GP19 non in grado di essere prestazionale in percorrenza, come anche il mancato podio di Andrea Dovizioso conferma. Di seguito le dichiarazioni di Petrucci ai microfoni di ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Thailandia 2019 : “Siamo riusciti a raddrizzare la situazione” : Un week-end non perfetto per le Ducati fino ad ora nel GP di Thailandia in quel di Buriram, le qualifiche però, almeno in chiave Danilo Petrucci sono andate bene. Una quinta piazza eccellente per l’azzurro che si è espresso nell’intervista dicendo: “Siamo riusciti a raddrizzare la situazione”. Andiamo a sentire le parole. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia 2019. Petrucci: “RADDRIZZATA LA SITUAZIONE” Foto: ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Soddisfatto del lavoro svolto - peccato per la 11a posizione” : Dopo tante settimane complicate, Danilo Petrucci prova a dare il via con maggiore fiducia al suo weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Il pilota umbro, infatti, ha chiuso il suo venerdì in 11esima posizione, venendo estromesso per appena 21 millesimi a favore di Alex Rins. Tutto sommato, però, il ducatista preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno. “Sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto oggi – spiega il ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Spero di ritrovare il feeling di inizio stagione - voglio cambiare la situazione” : Dopo una prima parte di stagione molto positiva segnata profondamente dal meraviglioso successo del Mugello in volata davanti a Marc Marquez, Danilo Petrucci è ormai entrato in una crisi tecnica e mentale davvero inspiegabile. Il ternano della Ducati ha raggiunto il suo picco di forma nelle prime tappe europee con i tre piazzamenti sul podio consecutivi raccolti a Le Mans, Mugello e Barcellona, per poi cominciare un progressivo declino culminato ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Aragon 2019 : “Stiamo faticando - problemi in piega” : Giornata difficile per Danilo Petrucci che ha chiuso al 15esimo posto nelle qualifiche del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Stiamo soffrendo, il momento non aiuta: stiamo faticando ed è difficile. Stiamo cercando di fare il massimo ma rispetto all’anno scorso abbiamo peggiorato notevolmente ed è complicato trovare una spiegazione, inoltre ci ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Aragon : “Stiamo soffrendo - fatichiamo in piega : abbiamo dei problemi” : Danilo Petrucci sta faticando moltissimo in questo periodo della stagione, il centauro della Ducati non riesce a ingranare e il 15esimo posto nelle qualifiche del GP di Aragon non può certamente farlo sorridere. Il pilota ternano cercherà di rimontare qualche posizione nella gara in programma domani sul tracciato del Motorland e le sue dichiarazioni rilasciate a Sky al termine delle qualificazioni esplicano chiaramente il suo stato ...