È stato ritrovato a New York un quadro sequestrato dai nazisti a una famiglia

L'escursionista disperso da 10 giorni vicino Genova è stato ritrovato vivo : È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l’escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova. I vigili del fuoco lo hanno recuperato in località Giutte, frazione di Mele. Il 47enne è in discrete condizioni ed è stato ricoverato per precauzione. Le ricerche erano partite lunedì dopo l’allarme lanciato dal fratello che lo aveva accompagnato il 16 settembre per una escursione ...

Secondo il quotidiano francese Dauphiné Libéré - è stato ritrovato in Francia il corpo di Vittorio Barruffo - un italiano che era scomparso due mesi fa : Secondo fonti del quotidiano francese Dauphiné Libéré, è stato ritrovato in Francia il corpo di Vittorio Barruffo, un cittadino italiano scomparso due mesi fa. Il corpo dell’uomo, che aveva 44 anni ed era nato a Napoli, è stato identificato grazie

Giallo di Piacenza : Sebastiani arrestato - ritrovato il corpo di Elisa : Svolta nel Giallo di Piacenza. Dopo l'arresto di Massimo Sebastiani, 45 anni, avvenuto oggi pomeriggio in un casolare sul Monte Moria, nel comune di Lugagnano (sempre in provincia di Piacenza) è stato ritrovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, la sua amica 28enne di cui era innamorato (ma non ricambiato). La coppia era scomparsa ormai da due settimane. Ieri, si era deciso di mettere in campo la squadra dei carabinieri Cacciatori ...

Scomparso in Brasile - Luca Romania è stato ritrovato carbonizzato : È Luca Romania, 41 anni, bolzanino, l'italiano trovato carbonizzato lo scorso 25 agosto nel comune di Simäes Filho, nella regione metropolitana di Salvador, in Brasile. Luca, da 17 anni residente in Brasile, dove era sposato con una cittadina di Bahia, era Scomparso lo scorso 24 agosto, un giorno prima del ritrovamento del corpo.Continua a leggere

Orosei - il coccodrillo scomparso esisteva davvero ed è stato ritrovato : Non se ne parlava più da alcuni giorni e molti ormai pensavano che la storia del coccodrillo scomparso fosse una bufala, il tormentone dell’estate con decine di foto fatte insieme ad alligatori gonfiabili. Invece era tutto vero e il coccodrillo di Orosei, costa orientale della Sardegna, è stato ritrovato a Cala Liberotto pochi chilometri dalla località in cui ne era stata denunciata la scomparsa. Il caimano Jack era sparito misteriosamente dal ...

Il caimano è stato ritrovato. Mancano all'appello la pantera e l'orso : È finita oggi la fuga del caimano che era scomparso il 20 agosto dal Circo Martin a Orosei, nella provincia di Nuoro. Il rettile, lungo circa un metro, è apparso in buone condizioni di salute, avendo probabilmente trovato di che pascersi nell'area costiera dove si era dato alla macchia. Rimane da capire come il caimano avesse lasciato la sua teca: era stato rubato, come denunciato dai proprietari, era stato liberato dagli animalisti o era ...