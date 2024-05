Isabelle Huppert Presidente di Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024)saràdidel concorso principale delladeldi. L’attrice francese ha una lunga storia con il Festival, dove ha vinto la Coppa Volpimigliore attrice nel 1988 per la sua interpretazione in “Storia di donne” e nel 1995 per “Il buio nella mentre”. Ha inoltre ricevuto un Leone d’Oro speciale nel 2005carriera. “C’è una lunga e bella storia tra me e il Festival. Diventare uno spettatore privilegiato è un onore”, ha dichiarato, che ha già presieduto ladel Festival di Cannes 2009. L’81ªInternazionale d’Artetografica disi svolgerà dal ...