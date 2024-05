Sonia Bruganelli paparazzata più volte insieme al ballerino Angelo Madonia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è stata avvistata in due diverse occasioni, prima in Spagna e poi a Roma,al. A fotografarli il settimanale Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzatoin due occasioni diverse. La prima durante il ponte del 1 maggio, a Palma di Maiorca, mentre scherzano e ridono in spiaggia con alcuni amici. Tra questi, Alessandro Boero, fidato assistente di. La famosa foto che circolava sui social e che mostrava l’opinionista in volo non era direzione Honduras, ma di ritorno proprio dalla Spagna. La seconda volta, invece, la scorsa domenica a Roma da soli. Come mostrano le ...