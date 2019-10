La storia di Vladimir | tifoso bianconero in Russia che | in salotto | ha le statue di Del

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Su La Stampa ladiGulevskiv, un singolaremoscovita. La particolarità di questo 49enne non è quella di risiedere a centinaia di chilometri da Torino, e neppure quella di avere una collezione di circa 70 magliette della Juve, la maggior parte autografate. Ciò che fa diunsingolare è che nel suosono presenti ledi cera a grandezza naturale di Alessandro Del Piero e Gigi Buffon. «Le ha realizzate un mio caro amico, che ha studiato nei minimi particolari le proporzioni di entrambi. Del Piero indossa la divisa con cui la Juve vinse l’ultima Champions League, nel 1996, mentre quella di Buffon è praticamente pronta, devo solo vestirla: chissà che non mi dia una mano lui quando verrà a Mosca per il ritorno con la Lokomotiv». Staseraseguirà la partita di andata in tv, al bar, insieme agli amici del fan club...

