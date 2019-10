Gad Lerner insultato alla manifestazione del centro destra Fischi e cori contro di lui

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : migliaia in piazza - cori contro Di Maio e Gad Lerner : Mancano due ore all'inizio della kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano" promossa dalla Lega contro il Conte bis e in piazza San Giovanni stanno arrivando i primi manifestanti....

Vittorio Sgarbi attacca il M5s dopo l'aggressione ai giornalisti : "Indignati per Gad Lerner - oggi tutti zitti" : Insulti e botte, giornalisti aggrediti dai militanti grillini alla kermesse a Napoli per i dieci anni del M5s. La situazione è sfuggita di mano all'arrivo di Virginia Raggi, quando Filippo Roma de Le Iene ha provato a strapparle una battuta. Un episodio che ha scatenato Vittorio Sgarbi, il quale ha

Mario Giordano attacca Gad Lerner dopo PiazzaPulita : "Un poveretto ossessionato da me" : Gad Lerner attacca, Mario Giordano risponde. Il conduttore di Fuori dal coro scrive su Twitter: "Lerner ossessionato torna ad attaccarmi perché manderei in onda il sovranismo. poveretto. Ormai ripete sempre le stesse cose. E comunque sempre meglio mandare in onda il sovranismo che i pedofili". Il ri

Gad Lerner a PiazzaPulita : "Perché neppure il Pd non vuole votare lo ius culturae" : "I decreti sicurezza che hanno tagliato i fondi alle ong e all'integrazione non sono stati ancora in alcun modo toccati", sbotta Gad Lerner durante l'intervista di Corrado Formigli in diretta a PiazzaPulita, su La7. In studio si parla delle politiche migratorie del governo giallo-rosso e il giornali

Gad Lerner insultato a Pontida? I razzisti sono pure ignoranti : gli ebrei non sono una razza : Vedere che un essere umano viene insultato durante una manifestazione politica, come hanno fatto molti leghisti a Pontida, 100 contro uno, fa veramente senso. Disgusta avere lo sguardo offeso da questa piaga purulenta. Mi ha fatto proprio incazzare vedere Gad Lerner insultato da questi signori e da queste signore. E ammiro che abbia trovato la forza di sorridere. Ci conosciamo dai tempi della scuola, andavamo tutti e due al Berchet a Milano, e ...

Striscia la Notizia - Antonio Ricci demolisce Gad Lerner con una parola : "Perché è un..." : Ogni volta che viene presentata la nuova edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico nato dalla mente geniale di Antonio Ricci, sai che qualcosa di grosso uscirà dalla bocca di sua "maestà" (Ricci, non si offenda, lo diciamo con il massimo rispetto). E anche questa volta è accaduto. Stavolta il

La pasta dei contestatori di Gad Lerner a Pontida : Ma quelle bestie che “a Pontida Gad Lerner se l’è andata a cercare” non saranno mica, fatte salve le posizioni apparentemente, radicalmente e definitivamente inconciliabili, della stessa pasta di quelle altre bestie che “quel fascista di Netanyahu non vede l’ora che piovano un po’ di missili su Isra

Comunicato sindacale – Solidarietà ai colleghi Gad Lerner e Antonio Nasso per le aggressioni subite a Pontida : Il Comitato di redazione de Il Fatto Quotidiano e de Ilfattoquotidiano.it esprimono Solidarietà ai colleghi Gad Lerner e Antonio Nasso, insultati e aggrediti nel corso della manifestazione della Lega a Pontida. Risultano inaccettabili le frasi rivolte a Lerner al suo arrivo al raduno dei militanti del Carroccio: espressioni che fanno tornare alla mente il periodo più buio della storia recente dell’Italia. Quanto accaduto domenica dimostra, ...

Pontida - insulti a Gad Lerner e schiaffo a videomaker di Repubblica. Salvini : “Questi non sono giornalisti ma spesso calunniatori” : “Questi non sono giornalisti ma spesso calunniatori”: il segretario della Lega Matteo Salvini ha descritto così quanto accaduto a Pontida nello scorso fine settimana, riferendosi agli insulti nei confronti del giornalista Gad Lerner e all’aggressione al videomaker di Repubblica Antonio Nasso, in entrambi i casi ad opera di alcuni militanti del Carroccio. Ospite di Aria pulita su 7gold, l’ex ministro dell’Interno ha ...

Gad Lerner a Salvini : "Chi tace acconsente" : L'evento leghista a Pontida, chiuso da un lungo comizio del leader Matteo Salvini, è stato costellato di episodi spiacevoli e imbarazzanti, dalle dichiarazioni di Mario Borghezio agli insulti rivolti al giornalista Gad Lerner presente alla manifestazione, senza dimenticare uno dei momenti più bassi: la mossa dell'ex Ministro dell'Interno di far salire sul palco la piccola Greta, una delle bimbe al centro dell'inchiesta Angeli e Demoni sugli ...

Salvini esulta a Pontida : «È l'Italia che vincerà». Clima teso - Gad Lerner insultato e videomaker aggredito : Pontida promuove a pieni voti Matteo Salvini. Decine di migliaia di militanti, stipati nel tradizionale pratone leghista, acclamano il loro leader, al primo vero test dopo l'uscita...