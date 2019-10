Reddito di cittadinanza | beneficiari non rispondono alle chiamate I casi

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 17 ottobre 2019)dinon. ITra le polemiche ancora in corso suldispiccano quelle che riguardano iche approfittano del sussidio statale per non lavorare o, parimenti, pur ricevendo il sostegno economico lavorano, ma in nero. Quest’anomalia ha portato alla possibilità di alcuni correttivi da attuare alla misura proprio al fine di evitare tali effetti collaterali. Tuttavia, stando a un servizio di Maria Laura Cruciani andato in onda su DiMartedì su La7, uno del RdC su cinque non rispondedei centri per l’impiego. Ma cosa succede dopo la terza chiamata?di: cosa comporta non rispondere alladei Cpi I percettori deldi, afferma la giornalista, hanno iniziato a ricevere via mail e via sms le convocazioni per i colloqui presso i ...

redazioneiene : 638 euro al mese di reddito di cittadinanza non bastano: Fabio lavora anche in nero. Quando @vardera_la glielo fa… - agorarai : 'Il reddito di cittadinanza fronteggia emergenza per chi è escluso da mercato del lavoro, non è un sussidio'… - ricpuglisi : Quella vaccata dei prepensionamenti di #Quota100 era politicamente attribuita a Salvini e alla Lega -dentro il gove… -