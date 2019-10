UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2019

UNA VITA Anticipazioni 14 ottobre 2019 : Servante colpito da una grave polmonite! : Il povero portiere colpito da una grave polmonite, troverà conforto di tutte le domestiche, ma in particolare Casilda. E' alla Escolano infatti che racconterà la sua "grande avventura"

UNA VITA - anticipazioni : Lucia scopre di essere figlia di due fratellastri : Lucia Alvarado - Una Vita Sconcertante scoperta per Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) negli episodi di Una Vita in onda da oggi su Canale 5: grazie alle indagini di Padre Telmo (Dani Tatay), la nuova protagonista della telenovela apprenderà infatti che i suoi veri genitori, i marchesi di Valmez, furono costretti ad abbandonarla quando scoprirono di essere fratellastri da parte di padre. Sotto shock per essere il frutto di un incesto, la ragazza ...

UNA VITA spoiler 14 e 15 ottobre : Joaquin svela all'Alday il testamento dei marchesi : La settimana incomincerà con degli avvenimenti molto interessanti all'interno della soap opera Una Vita. Le puntate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre, infatti, porteranno alla luce alcuni segreti della famiglia dei marchesi, da cui discende Lucia. La ragazza, con l'aiuto di Padre Telmo, è riuscita a portare alla luce alcune cose inaspettate sul suo passato e sulle sue origini. Joaquin, in questo, rappresenterà una chiave fondamentale, dal ...

Anticipazioni UNA VITA - puntate straniere : due nuovi segreti : Una Vita, Anticipazioni spagnole: Raul fa un passo falso ad Acacias 38 Nelle prossime puntate di Una Vita un nuovo personaggio farà il suo ingresso ad Acacias 38 e solleverà il velo sul passato nascosto di una donna. Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che in quartiere arriverà Raul. Il ragazzo si metterà alla ricerca di una signora che porta il cognome Asensio. Nessuno però conoscerà la persona cercata da Raul Andrade e Ramon ...

F1 - GP Giappone 2019 : Valtteri Bottas e il gentile omaggio della Mercedes. Un “ringraziamento” per UNA VITA da scudiero : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una grossa novità. Per la prima volta, forse da sempre, una strategia della Mercedes (che oggi ha meritatamente festeggiato il suo sesto titolo nel Mondiale Costruttori) è andata a favore di Valtteri Bottas e non di Lewis Hamilton. Una vera e propria prima volta, che ha numerose spiegazioni, tutte decisamente sensate. Il team di Brackley, in soldoni, ...

UNA VITA anticipazioni 15 e 16 ottobre : Servante allo stremo - Lucia ingannata da Telmo : Le anticipazioni di Una Vita dei giorni 15 e 16 ottobre parlano di segreti, morte e delusioni. La soap opera sarà trasmessa anche martedì sera su Rete 4. Negli episodi, verrà alla luce che Casilda e Leonor sono sorellastre, Lucia farà un'amara scoperta su padre Telmo e Servante verserà in pessime condizioni di salute. In tutto questo, non mancherà un delitto che porrà fine alla Vita di una persona molto cara alla Alvarado: Joaquín. anticipazioni ...

Formula 1 - Verstappen è UNA furia contro Leclerc : “mi è venuto addosso - non ho potuto far nulla per evitarlo” : Il pilota olandese ha analizzato il contatto al via con Leclerc, accusando il monegasco di essergli andato addosso in curva 1 Il contatto in curva 1, la monoposto danneggiata e il conseguente ritiro, costato a Max Verstappen uno zero in classifica. Il pilota olandese non ci sta, nonostante l’investigazione fatta partire dai commissari durante la gara, che verrà conclusa in queste ore con una decisione che potrebbe costare una ...

UNA VITA anticipazioni - parla l’attore di Padre Telmo : “Soffrirà” : Una Vita, Daniel Tatay fa un’anticipazione choc su Padre Telmo Padre Telmo, Daniel Tatay di Una Vita, è destinato a diventare un personaggio chiave della soap opera di Aurora Guerra. Mosso da una forte vocazione, il sacerdote dovrà fare i conti non solo con ingiustizie e malefatte, ma anche con un conflitto interiore del tutto inaspettato e sentimenti nuovi. Sulle pagine di Telesette, l’attore che dà il volto a Padre Telmo di Una ...

L’uomo del giorno - Totò Di Natale : UNA VITA all’Udinese - un figlio d’arte e un rifiuto storico : Antonio Di Natale nasce a Napoli il 13 ottobre 1977. Oggi per l’ex attaccante sono 42 anni. Si avvicina al calcio sin da bambino guardando le magie di Maradona con la magia del Napoli. L’altezza non è dalla sua parte, ma il talento è tanto e si vede subito. Gioca con il Castello di Cisterna, squadra partenopea. A 13 anni gli propongono un provino per l’Empoli. Di Natale viene preso e inizia la sua avventura in Toscana. Nel ...

UNA VITA - spoiler : Ursula si allea con Genoveva e Alfredo - Ramon ritrova l’amore : Numerosi colpi di scena appassioneranno i fan dello sceneggiato Una Vita nelle future puntate italiane. Gli spoiler annunciano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) dopo aver fatto intuire agli abitanti di non essere più cattiva, mostrerà il suo vero volto. L’ex istruttrice, quando il suo figliastro Samuel Alday non sarà più nei paraggi, stringerà una pericolosa alleanza. La madre di Blanca e la vedova del fratello di Diego, cioè la nuova ...

Anticipazioni UNA VITA puntate spagnole : Susana si innamora di Armando ma lui è divorziato : Nelle puntate spagnole di Una Vita diversi personaggi noti usciranno di scena, soprattutto per tragiche motivazioni. Tra di essi, vanno menzionate soprattutto Celia e Trini che moriranno a breve distanza di tempo: la prima cadrà dalla finestra (del fatto verrà accusato, ingiustamente, Ramon) mentre la seconda perderà la Vita poco dopo la nascita di Milagros. Solo dopo una decina d'anni si scoprirà che è stata proprio Celia ad ucciderla. Diverso ...

UNA VITA - trame dal 13 al 19 ottobre : Samuel aggredito dagli uomini di Batan : Una vita, la popolare soap opera iberica, tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame dal 13 al 19 ottobre, rivelano che Samuel sarà aggredito dagli uomini di Joaquin Batan. Intanto Casilda scoprirà di essere figlia di don Maximiliano, mentre Lucia troverà il cadavere del suo padrino, Joaquin. Infine, Leonor inizierà a scrivere un'opera teatrale e Servante si ammalerà. Una vita, Maria svela a Casilda di essere ...

UNA VITA / Anticipazioni 12 ottobre : Cesareo ucciderà Servante? : Una VITA, Anticipazioni 12 ottobre: Joaquin rivela al priore le ultime novità su Lucia; Samuel convince l'amica a mantenere il segreto.

UNA VITA Anticipazioni 13 ottobre 2019 : Samuel spinge Lucia ad allontanarsi da Telmo : Samuel chiede alla bella Lucia di tenere per sé i suoi segreti mentre Espineira rompe l'alleanza con Joaquin.