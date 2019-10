Formula 1 | mano pesante dei Commissari per Leclerc | arriva una doppia penalità per il

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il pilota della Ferrari è stato sanzionato con ben due, che lo hanno costretto a retrocedere in settima posizione Finisce male la giornata per Charlesa Suzuka, il pilota della Ferrari infatti è stato sanzionato daidi Gara, ricevendo ben duedi tempo. photo4/Lapresse La prima riguarda il contatto subito dopo il via con Max Verstappen, costatogli cinque secondi sul tempo finale più due punti sulla Superlicenza. Inoltre, il monegasco ha subito anche dieci secondi diper aver completato un giro in condizioni critiche con l’ala danneggiata dopo l’incidente con il pilota della Red Bull. Quindici secondi complessivi che costano il sesto posto finale a, che scivola così in settima piazza a vantaggio di Daniel Ricciardo, che sale così di un gradino. Non la passa liscia nemmeno la Ferrari, multata di 25.000 dollari per aver ...

