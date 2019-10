Calenda | “Pd e M5S sono diventati migliori amici perché temono le elezioni Fanno ridere”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 10 ottobre 2019) In diretta da Piazza Pulita, Carloha parole dure per l'alleanza di governo giallorossa: "Se due forze politiche che siconsiderate sempre il male assoluto l’una con l’altra, se nel giro di 15 giorni scoprono di esseresolohanno paura di andare allequesto è l’unico collante, questa cosa non può funzionare".

