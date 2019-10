Mercato Juventus | dalla Spagna | scambio folle con il Real Madrid

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)– Zero presenze in Champions League e appena 104 minuti in Liga (in tre presenze): è questo il magro bottino stagionale di Isco. Preoccupato per il suo posto in Nazionale spagnola in vista degli Europei, l’ex Malaga secondo i media iberici è fermamente intenzionato a chiedere la cessione a gennaio., Isco per Emre Can Ilnon è contrario all’addio, ma continua a valutare il calciatore non meno di 60 milioni di euro. Seguito in passato anche dalle big inglesi, il 27enne haanche in Italia. Leggi anche: Rakitic-, il croato parla del suo futuro e avvisa il Barcellona Secondo ‘Don Balon’, ad esempio, ci sarebbe da registrare un ritorno di fiamma dellache ultimamente sta spesso utilizzando la formula con il trequartista alle spalle di due punte. Stando al portale spagnolo, per ridurre ...

