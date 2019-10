Open Arms torna alla carica | salvati 40 migranti nel Mediterraneo

Lampedusa - barchino si ribalta. Strage : si temono 30 morti. Open Arms porta in Italia altri 40 migranti : Un barchino con 50 migranti è naufragato nella notte al largo di Lampedusa: 22 persone sono state tratte in salvo, si teme una Strage con 30 vittime. Il piccolo natante si è capovolto a causa delle condizioni meteo e del mare e dello spostamento di migranti. Contemporaneamente, la nave della Ong Ope

**Migranti : Open Arms - 'abbiamo salvato 40 persone - tra loro un bebè'** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "40 persone su un'imbarcazione di legno nell'oscurità, tra loro 1 bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo #OpenArms. Intanto a poche miglia, davanti a Lampedusa, 30 persone morivano in un naufragio. Così è #Med. O vita o mo

Migranti : nuova missione per Open Arms - 'Nostra missione è proteggere vite umane' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Salpiamo. La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione. I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo".

Migranti : Open Arms - 'accordo Malta? Passo positivo ma stop accordi con Libia' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Diciamo che è presto per dirlo. Sicuramente un Passo positivo che si sia avviata discussione e che si cerchino soluzioni strutturali. Però preoccupante che si confermino accordi con Libia e appoggio Guardia Costiera libica". Così Veronica Alfonsi, la portavoce di Open

Migranti : Open Arms - 'nostra missione proteggere vite - torniamo nell'Egeo' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "La nostra missione è proteggere vite in mare, per questo torniamo nell'Egeo a bordo #Astral. Le isole greche sono di nuovo testimoni di migliaia di vite in pericolo e di naufragi e morti senza testimoni. Ogni vita è unica e ogni vita conta, andiamo dove c'è bisogno di

Migranti : Open Arms su Ocean Viking - 'Finalmente' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Por fin", cioè finalmente. Ecco il commento della ong Open Arms sulla decisione delle autorità italiane di assegnare un porto italiano alla nave Ocean Viking di Medici senza frontiere.

Migranti : Open Arms - 'Zingaretti è al governo - facciano scendere naufraghi da Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Stiamo seguendo con attenzione la vicenda della Ocean Viking, anche per capire la posizione del governo. Ci aspettiamo che ci sia una netta discontinuità con il passato, questo vuol dire fare scendere al più presto le persone dalla Ocean Viking. Senza tentennamenti".

Governo : Open Arms - 'ci aspettiamo cambio di rotta radicale - un porto per Alan Kurdi' : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "Da questo nuovo Governo ci aspettiamo un cambio di rotta radicale che rimetta al centro i diritti e la vita. Ci aspettiamo che si ricominci a usare il linguaggio democratico e civile della nostra Costituzione. Finché #AlanKurdi non avrà un porto, saremo tutti ancora al

