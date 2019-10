Ancelotti a Sky | “Partita sufficiente e combattuta | siamo stati poco efficaci Vogliamo

Ancelotti a Sky : «È mancata la qualità non la grinta» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky nel post partita di Torino-Napoli: Soddisfatto dal risultato e dalla prestazione? «È stata una partita sufficiente, è mancato soprattuto nella prima parte un po’ di efficacia in più, un po’ meno timidezza nel cercare di proporsi in avanti. La squadra del Torino ci mette molto dal punto di vista della volontà. Siamo stati troppo timidi quando si doveva ...

FOTO – Ultim’ora Sky – Ancelotti ha scelto il tridente in un 4-3-3! Mazzarri si affida a… : Le scelte di Mazzarri e Ancelotti secondo le ultimissime di SKY Sport Il giornalista Massimo Ugolini, inviato a Torino, ha parlato a Sky Sport 24 per le ultimissime di formazione riguardo il match Torino-Napoli: “Il Napoli tornerà nel segno del 4-3-3 col tridente leggero, sto parlando ovviamente di Callejon-Mertens-Insigne. Dries è ad un solo gol dal record di gol di Maradona, proprio qui a Torino Marek Hamsik raggiunse il numero ...

Sky – Castel Volturno - Napoli rifinitura pre Brescia in mattinata : Ancelotti decide un cambio di programma… : Castel Volturno dopo la rifinitura, Ancelotti concede qualche ora libera alla squadra Ultime calcio Napoli – Gli azzurri affronteranno domani al San Paolo il Brescia. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha rivelato le ultime notizie da Castel Volturno: “rifinitura in mattinata per il Napoli. Adesso è pranzo, poi Ancelotti lascerà qualche ora libera ai calciatori che torneranno stasera a Castel Volturno per il ...

Sky - Ugolini : “Ancelotti ha evidenziato l’errore della linea difensiva : ecco quale” : Ugolini sull’errore difensivo del Napoli Il giornalista Sky, Massimo Ugolini è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. “Per la prima volta Ancelotti ha evidenziato l’errore della linea difensiva sul gol subito. Si può discutere sul fatto che il Napoli è stato sotto le proprie aspettative. Certe partite magari non le vinci, ma certe ...

Costacurta a Sky : “Conosco bene la mentalità di Ancelotti - il Napoli può fare grandi cose” : Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky ha analizzato l’impresa del Napoli contro il Liverpool in Champions League: “Dobbiamo sottolineare che l’esperienza dell’anno scorso dell’1-0 è frutto di una palla rubata al 90′ nell’area avversaria. Io conosco bene Carlo, vedo sempre di più la sua mano in questa squadra. Il 2-0 può essere micidiale per il primo posto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Ancelotti Sky : «La partita sporca del Napoli mi è piaciuta» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky per commentare la gara contro il Liverpool: «Con il Liverpool è difficile al primo minuto come all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio senza perdere la nostra idea. Abbiamo perso qualche pallone il primo tempo ma era complicato. Abbiamo cercato di verticalizzare su Lozano, non sempre ci è riuscito. Mi è piaciuta molto la squadra nel momento più difficile ...

Sky : Ancelotti si affida alla coppia Mertens-Lozano. Llorente parte dalla panchina : SkySport riporta le ultime sulla probabile formazione messa in campo da Carlo Ancelotti per la partita di Champions di questa sera contro il Liverpool. Lo schieramento offensivo è quello che destava maggioni dubbi, a quanto riportato, crescono le quotazioni di Hirving Lozano al fianco di Dries Mertens. Partirà invece dalla panchina Llorente che ieri in conferenza si era detto pronto a prendere la sua rivincita sulla formazione di ...

Ancelotti a Sky : “Abbiamo fatto bene - la formazione la scelgo poco prima delle partite - Mertens? Bisogna fare in fretta” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo di più abbiamo dato freschezza con i nuovi entrati ed è andata bene”. La difesa non è ancora al 100%? “Oggi non abbiamo preso gol e di questo dobbiamo essere contenti. Abbiamo perso qualche palla in fase di impostazione, nessuno é contento se lanciamo la ...

Sky Sport : “Il Torino proverà fino alla fine per Verdi - ecco la posizione di Ancelotti” : Il Napoli sembra intenzionato a riconfermare Simone Verdi. Il motivo? Carlo Ancelotti punta anche su di lui, nonostante l’arrivo di Lozano. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il Torino farà un tentativo nell’ultimo giorno di mercato. Tuttavia i granata si stanno cautelando, sondando diversi profili: Idrissi e Kamano i principali obiettivi se salterà l’affare legato all’azzurro. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Ancelotti a Sky : “Per 60 minuti non abbiamo fatto bene - alla fine siamo stati sfortunati” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli ha rilasciato l’intervista post – gara ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata una partita felice per noi. I primi 60 minuti non siamo stati in partita. Fabian Ruiz é stato isolato nel primo tempo. Dopo il 3-0 abbiamo avuto la forza di pareggiarla, ma anche se fosse finita 3-3 non sarebbe cambiato il mio giudizio sulla partita.” La Juventus ha subito dettato legge sulla ...

Ancelotti a Sky : “Il Napoli non ha fatto una prestazione sufficiente” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Juve Partita strana, come la giudica? «Non positiva, perché abbiamo fatto un’ora non bene. Nonostante il 3 a 0 l’abbiamo raddrizzata, ma non sarebbe cambiato molto sulla prestazione del Napoli comunque fosse finita, a mio parere non è stata sufficiente» Lozano ha cambiato il Napoli? «È cambiata la partita perché sul 2 a 0 la Juve ha ...

Davide Ancelotti a Sky : “Cercheremo di fare densità in mezzo per arginare CR7” : Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita di Juve-Napoli: Che partita sarà oggi? «Siccome Ronaldo ha giocato molto accentrato nella prima di campionato, cercheremo di fare densità in mezzo. Queste sono le indicazioni di massima» Lozano? «Mi ha colpito la sua umiltà. A livello tecnico è un giocatore molto veloce che con gli spazi può diventare devastante. È chiaro che deve abituarsi ai ...

Sky – Ancelotti : “Campo difficile - ambiente ostile - da rivedere i meccanismi difensivi molto bene gli attaccanti” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli ha parlato nel post partita di Fiorentina – Napoli partita finita con un rocambolesco 3-4 ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole : Il valore di questi 3 punti per il Napoli? “Vittoria importante su un campo da sempre ostico per il Napoli, ambiente ostile, nei primi venti minuti la Fiorentina ci ha pressati alti e noi siamo andati in affanno in difesa, dobbiamo migliorare nei meccanismi ...