LIVE Malta-Italia calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | la Girelli

LIVE Malta-Italia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre per vincere e convincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Malta-Italia (4 ottobre) – La presentazione di Malta-Italia – Le convocate di Milena Bertolini Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Malta-Italia , match valido per il Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 . Le azzurre , reduci da due vittorie poco brillanti contro Israele (3-2) e Georgia (1-0) in trasferta, affrontano un altro match lontano da casa ...

Emma Marrone : “Mi devo fermare - ho un problema di salute”. Cancellata l’esibizione al Radio Italia LIVE di Malta : “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”. Così Emma Marrone, a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo “Io sono bella“, ha spiazzato i suoi fan annunciando a sorpresa su Instagram di doversi ...