Istat conferma l’uscita lenta dalla crisi | ora l’attesa è sul debito Pil di Bankitalia

AvvIstati Ufo. La marina Usa conferma : «Quei video sono autentici» : Quindi gli Ufo esistono. La US Navy ha riconosciuto l'autenticità di tre filmati di oggetti volanti non identificati. Tra dicembre 2017 e marzo 2018 erano emersi tre video di «fenomeni aerei non identificati» (Unidentified Aereal Phenomena), la definizione utilizzata nella conferma resa dal portavoce della marina militare, Joe Gradisher, a Cnn, WP e Time. Le clip sono state pubblicate dall'organizzazione To The Stars ...