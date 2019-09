La Camera ' salva' Sozzani dall' arresto con il voto segreto | franchi tiratori nella

Alla Camera 49 falchi tiratori salvano Sozzani e Di Maio dice : "Il voto segreto va abolito" : L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari contro Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. Si è trattato della prima votazione a Montecitorio dopo la nascita del governo giallorosso e subito è nato un caso franchi tiratori. In tutto almeno 49. Ma M5s e Pd si affrettano ad assicurare che il voto non ha nulla a che fare con la tenuta della maggioranza e, quindi, non ...

La Camera salva il deputato di Forza Italia Sozzani : M5S e Pd erano a favore degli arresti domiciliari : L’Aula della Camera ha negato l’autorizzazione all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. La votazione è avvenuta per scrutinio segreto. L’esito del voto è stato accolto da un applauso di parte dell’emiciclo, in particolare dei deputati azzurri. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari, un astenuto. Partito ...

Pensioni : Quota 100 - la Camera approva il Dl Salva conti - tesoretto da 1 - 5 miliardi : La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Salva conti evitando la cosiddetta procedura d'infrazione tanto 'minacciata' dalla Commissione Europea per via dello sforamento del deficit sul Pil. Con l'approvazione del provvedimento, infatti, si sono creati risparmi per circa 1,5 miliardi di euro provenienti dai vari ministeri e dalle misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. I voti favorevoli sono ...

Camera rinvia sfiducia a Salvini - Zingaretti : “M5s lo salva - sono parolai - schiavi e buffoni” : La Camera dei deputati non discuterà la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, prima della pausa estiva. A deciderlo i capigruppo di Lega, M5s, Fi e Fdi. Protesta il Pd, che con il suo segretario Nicola Zingaretti attacca i 5 Stelle: "parolai, schiavi e buffoni".Continua a leggere