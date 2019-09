Fabio Volo offende Ariana Grande | Ma chi è sto pu ?

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Mariangela Garofano, nel corso di una puntata del suo programma radiofonico "Ildel mattino", ha raccontato in modo scherzoso di aver visto "7 Rings" di, definendo con parole decisamente colorite il modo di ballare provocante della cantante, durante il suo programma su Radio Deejay, “Ildel mattino”, ha fatto una serie di esternazioni che hanno suscitato non poche critiche da parte degli ascoltatori a casa. Il conduttore ha raccontato di essere rimasto sconvolto dal video “7 rings” di, in cui la giovane cantante si esibisce in modo provocante, definendola un “pu****ne”. Alle sue parole è seguita immediatamente la reazione del pubblico, che si è riversato sui social a criticare le parole dello scrittore. “Quando ero in Australia andavo in palestra ogni tanto per staccare dai figli”, ha raccontato, che ha ...

trash_italiano : Fabio Volo contro Ariana Grande: 'non è possibile che una per cantare si metta a quattro zampe vestita da mign*tta' - ninabecks1 : RT @ADFeminist: Rilassati @Fabiovoloo, continua a scrivere libri nella massima serenità. Ah, tua moglie è islandese, fatti raccontare da le… - Dennii1995 : Fabio Volo lasciati dire che, se facendo come faccio attiro uomini che non sono come te, mi ci sposo pure a pecora… -