Sport | Roma Canoe Marathon e Tevere Day | due eventi per l' ambiente

Salaria Sport Village - siglato accordo tra Roma Capitale e Figc : Roma – Roma Capitale e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno siglato oggi il Protocollo per la realizzazione del progetto “Casa delle Nazionali” presso il complesso Sportivo ‘Salaria Sport Village’. A seguito della delibera della Giunta Capitolina dello scorso 30 luglio e in attesa che si concluda l’iter per l’assegnazione definitiva al Comune di tutto il compendio oggi sottoposto a confisca, è stato definito l’ambito applicativo della ...

TraSportava oggetti rubati da Roma verso est Europa : arrestato autista pullman : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ e del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato una massiccia attivita’ di controllo in piazzale Tarantelli, presso l’area di sosta frequentata da corrieri privati, per la spedizione di merce destinata ai Paesi dell’est Europa. Nel corso delle attivita’, i Carabinieri hanno sottoposto a ...

Aeronautica Militare : traSporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...

CorSport : Fabian Ruiz titolare fisso nella Spagna contro la Romania : La Spagna di Robert Moreno sarà in campo oggi contro la Romania. Non potrà contare su Asensio, Morata e Isco, infortunati e neppure su Diego Costa che non è al meglio della condizione fisica. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Rodrigo. Tra gli italiani, l’unico posto al sicuro è quello di Fabian Ruiz. Suso si gioca la maglia con Paolo Sarabia. Speranze anche per Pau Lopez. Dall’altro alto del campo, per la Romania, il mister Contra, ex ...

Lazio-Roma visibile in tv e in streaming online solo sui canali Sky Sport : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A, di cui oggi 1° settembre sono in programma le partite valide per la seconda giornata. La super sfida di questa domenica è sicuramente quella che vedrà scendere in campo la Lazio contro la Roma, nell'attesissimo Derby della Capitale in programma alle ore 18,00....Continua a leggere

A Roma Master finale del 14esima Tennis Trophy Fit Kinder + Sport : Entra nel vivo la fase più attesa della 14^ edizione del circuito promozionale "Tennis Trophy FIT Kinder + Sport" riservata ai nati del 2003 al 2010

CorSport : Lozano è arrivato a Roma. Debutterà contro la Juventus : È finalmente arrivato a Roma, Hirving Lozano. Dopo quattro mesi (tanti ce ne sono voluti per chiudere la trattativa), il messicano è finalmente sbarcato a Fiumicino. Stamattina, alle 9,30, si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart. Poi, scrive il Corriere dello Sport, si recherà in via XXIV maggio, dove ad attenderlo ci sarà l’ad del Napoli Andrea Chiavelli. Una telefonata di benvenuto di De Laurentiis dalle Eolie e poi la firma sul ...

CorSport : La conferma di Dzeko è la prima vittoria di Fonseca alla Roma : L’entusiasmo per la riconferma di Dzeko alla Roma è una questione di cuore più che una questione tecnica secondo Giancarlo Dotto. Ancora prima di star lì a sottilizzare se lo Dzeko confermato e rinnovato sia una soluzione tecnica migliore del più giovane Icardi o del refrattario Higuain (io penso definitivamente che sì, lo è) oggi va solo sottolineato l’enorme impatto emotivo della notizia in tutto l’ambiente. Non c’è niente di più ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

Roma. TraSporto individuale persone con disabilità : avviso per l’albo degli operatori : Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un Albo che includerà gli operatori abilitati all’erogazione

CorSport : Icardi decide il 19 agosto. L’Inter tifa per la Roma : Inter, Juventus, Roma, Napoli: tutte ferme in attesa della decisione di Mauro Icardi circa il suo futuro. Una decisione che, scrive il Corriere dello Sport, arriverà lunedì 19 agosto. Intanto, l’argentino e la Juventus hanno creato “un maxi ingorgo di punte”. La scadenza fissata per lunedì è un tentativo di assist dell’ex capitano nerazzurro per la Juventus. Un modo per concederle tempo di vendere un paio di attaccanti in ...

Sportmediaset : alla famiglia Icardi piace Roma (e anche l’offerta economica) : Mauro Icardi dà un ultimatum alla Juventus. Ai bianconeri ha fatto sapere che aspetterà fino all’inizio della prossima settimana, poi sceglierà il trasferimento nella Capitale. E’ quanto riporta Sportmediaset. L’argentino sarebbe stufo dell’aria che si respira nell’Inter e deciso ad andarsene. Inizialmente aveva fissato come deadline il 10 agosto, ma l’offerta della Juve non è arrivata. Troppo complesso ...