Dal primo ottobre parte il Festival delle Città | tra gli ospiti i ministri Catalfo

Una corte d’appello scozzese ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa Dal primo ministro britannico Boris Johnson : Tre giudici di una corte d’appello scozzese hanno giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson: la sospensione però non sarà revocata, almeno per ora, perché il governo farà ricorso alla corte suprema del Regno Unito,

Il Brasile sconfitto dal Perù. Allan in campo Dal primo minuto : Il Brasile ha affrontato il Perù in amichevole stanotte. Tra i titolari schierati da Tite anche Allan, posto dal ct in mediana, con Casemiro e Coutinho. Il Brasile, però, è stato sconfitto per 1-0 all’85’. Al centrocampista azzurro resta però la soddisfazione di essere sceso in campo dal primo minuto nella selezione verdeoro. L'articolo Il Brasile sconfitto dal Perù. Allan in campo dal primo minuto sembra essere il primo su ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic ad un passo Dalla vittoria. Delusione Movistar : Solamente sei tappe dividono i corridori presenti alla Vuelta a España 2019 dal traguardo finale di Madrid. Oggi il gruppo riposa. Si riprende domani per gli ultimi giorni di fatica, quelli decisivi per la lotta in classifica generale. Salvo sorprese, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha la corsa in mano. Ha lottato come un guerriero nella prima parte di Vuelta, ed è arrivato in questi ultimi giorni gestendosi in maniera egregia. Il suo strapotere a ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : Sara Errani sconfitta in due set al primo turno da Dalila Jakupovic : Si conclude al primo turno il WTA di Nanchang per Sara Errani. L’azzurra, al rientro in campo dopo uno stop forzato di alcune settimane, è stata sconfitta in 53 minuti dalla slovena Dalila Jakupovic con il punteggio di 6-1 6-1. Per quest’ultima il confronto di secondo turno sarà contro l’ucraina Kateryna Kozlova o l’ungherese Greta Arn, che non s’arrende ai quarant’anni dopo aver ripreso, a tre anni e mezzo ...

LIVE NaDal-Medvedev 7-5 1-0 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : primo parziale allo spagnolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Con una buona prima, il russo chiude il game 40-15 Grande diesa di Medvedev sul passante fortissimo di rovescio di Nadal. 15-15 Servizio e diritto di Medvedev. 1-0 Con due prime profonde, Nadal si salva all’esordio nel secondo parziale. 40-40 Ottimo rovescio profondo di Medvedev. AD-40 Seconda al corpo: lento il russo. 40-40 Medvedev se l’annulla da solo: banale errore da metà ...

LIVE NaDal-Medvedev 7-5 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : primo parziale allo spagnolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 Rafael Nadal vince il primo parziale 7 giochi a 5 contro un combattivo Daniil Medvedev che dà filo da torcere allo spagnolo che chiude grazie alla solita consistenza nei momenti che contano: dopo lo scambio di break dei primi game, il set è stato equilibrato fino al parziale vinto dal #2 al mondo. FINE primo SET 7-5 primo SET NADAL! Veronica del russo in rete e primo parziale per ...

Finlandia-Italia live - le formazioni ufficiali : Immobile Dal primo minuto : Findlandia-Italia live – Traguardo vicino, ma guai a mollare. Trasferta insidiosa per gli azzurri in casa della seconda classificata del girone. Serve attenzione e concentrazione agli uomini di Roberto Mancini, non al top della forma visto il campionato da poco iniziato. La partita con l’Armenia ne è l’esempio. Ma in caso di vittoria, basterebbe veramente pochissimo per raggiungere l’aritmetica qualificazione ad ...

GP Italia - il trionfo di Leclerc : domina Dal primo all'ultimo giro : 50° giro - Bottas vicinissimo a Leclerc, ma alla prima variante va leggermente largo e perde i decimi che aveva guadagnato in precedenza Rischio di Leclerc alla Roggia, Bottas guadagna quasi...

Repubblica : contro la Juventus - Ribery in campo Dal primo minuto a Firenze : Sabato prossimo, contro la Juventus, nella Fiorentina potrebbe esserci un posto da titolare per Frank Ribery. Lo scrive Repubblica Firenze. Nell’amichevole contro il Perugia, vinta dai viola per 1-0 con gol di Montiel, il francese ha mostrato una buona intesa con Boateng. Montella ha parlato chiaro, in merito: “Per la prossima per me è certo, poi bisognerà vedere cosa ne pensa lui”. Ribery potrebbe quindi giocare in attacco dal ...

US Open – NaDal rende onore a Berrettini : “diventerà un grande - nel primo set sono stato fortunato” : Lo spagnolo ha commentato il successo su Berrettini al termine del match, rendendo onore al proprio avversario e tessendo le sue lodi Quinta finale a New York per Rafa Nadal, che stende Berrettini e si guadagna la possibilità di giocare per la 27ª volta in carriera l’ultimo atto di uno slam che ha vinto in tre occasioni. Lapresse Niente da fare per Matteo Berrettini al cospetto dello spagnolo, che rischia solo nel primo set, quando ...

LIVE Italia-Inghilterra 0-9 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : tris di Owen Farrell Dalla piazzola a fine primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine primo tempo. INGHILTERRA-ITALIA 9-0 40’+1′ PIAZZATO DI Farrell. INGHILTERRA-ITALIA 9-0 40′ Calcio per gli inglesi, che indicano ancora i pali. 38′ In avanti dell’Italia, mischia con introduzione inglese. 36′ Touche azzurra al limite dei 22 avversari. 34′ A terra la mischia, punita l’Inghilterra. 33′ Nuovo errore inglese, altro in ...

LIVE Italia-Inghilterra 0-6 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Farrell concede il bis Dalla piazzola a metà primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23′ In avanti inglese in mezzo al campo, mischia con introduzione italiana. 20′ PIAZZATO DI Farrell. INGHILTERRA-ITALIA 6-0 19′ L’Italia perde palla e si espone alla corsa inglese. Vantaggio per l’Inghilterra, fuorigioco di Bellini. Farrell indica i pali. 17′ Benvenuti interrompe l’azione inglese rubando palla all’interno dei 22 ...

Seconda giornata - primo scontro. AutostraDale : Secondo giorno di vita del governo, primo scontro fra Pd e M5s. Molto pericoloso, perché fatto “in autostrada”, e ancor prima che l’esecutivo incassi la fiducia alle camere. L’appello del premier Giuseppe Conte durante il primo Consiglio dei ministri a evitare litigi ed essere parchi di parole - insomma il suo personale “state buoni, se potete” - è naufragato a meno di ventiquattrore dal lancio. ...

Primo "incidente" autostraDale. M5S contro De Micheli sul caso Atlantia : Il Governo gialloverde ha iniziato a sgretolarsi subito dopo lo strappo sulla Tav Torino-Lione. Ora il nuovo esecutivo come Primo scoglio incontra proprio quello delle Infrastrutture, in particolare la revoca o meno della concessione ad Autostrade, che oggi il neo ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha escluso parlando solo di revisione. Quanto basta per far infuriare il Movimento 5 Stelle che, dal 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte ...