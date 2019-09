Nintendo Direct 5 Settembre 2019 | Tutti gli annunci e Giochi in arrivo su Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 5 settembre 2019) Con unricco di novità,ha presentato un’ampia gamma diinsu, tra cui Overwatch, il grande successo di Blizzard, nonché diversi titoli disponibili già da oggi, come Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition.ha inoltre fornito nuovi dettagli sugiàati, inclusi The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Spada e Pokémon Scudo. La presentazione ha svelato che a novembre Terry Bogard della serie Fatal Fury, il quarto personaggio scaricabile per Super Smash Bros. Ultimate, oltre adare l’di una serie di classici per Super NES nel servizioOnline e che susarà presto possibile giocare a titoli come Return of the Obra Dinn, Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore e ...

