Formula 1 – Valentino Rossi ‘scende in pista’ per il Gp di Monza | lo spettacolare omaggio

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il pilota della McLaren, grande tifoso del pesarese, scenderà in pista acon casco e stivali ‘dedicati’ proprio aLando Norris non perde occasione per dimostrare la propria passione per, vera e propria fonte di ispirazione per il pilota britannico, recatosi ai box della Yamaha nel fine settimana di Silverstone per incontrarlo. AFP/LaPresse Trovandosi adesso in Italia per il Gran Premio di, il driver della McLaren ha deciso di rendereal pesarese, indossando nel week-end dicasco e stivali speciali dedicati proprio a. Giallo e blu saranno i colori principali, mentre la parola ‘Lando’ ricalcherà il font e lo stile della scritta ‘The Doctor’ sul casco del pilota Yamaha. Nella gallery, le foto del casco che Norris utilizzerà a:L'articolo1 –...

Flyin18T : Formula 1: Lando Norris to run Valentino Rossi-inspired helmet design for Italian GP - miy226 : RT @gponedotcom: Norris e la giornata con il suo eroe Valentino Rossi a Silverstone: VIDEO - Il giovanissimo Lando sta impressionando in Fo… - 46_NADIA_58 : RT @gponedotcom: Norris e la giornata con il suo eroe Valentino Rossi a Silverstone: VIDEO - Il giovanissimo Lando sta impressionando in Fo… -