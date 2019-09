Nissan con nuovo Juke ridefinisce standard dei crossover compatti

Nissan Juke - Debutta la seconda generazione della crossover : Era il 2010 quando la Nissan Juke scombinò le carte nel segmento B. Proponendo carrozzeria rialzata e forme simpatiche strizzate in misure a prova di città. Da allora (un milione i pezzi venduti fino a oggi) un sacco di concorrenti hanno seguito la sua ricetta e adesso è arrivato, anche per lei, il momento di rifarsi totalmente il trucco. Dopo averla guidata in anteprima, ancora in veste camuffata, ecco quindi la seconda generazione: arriverà in ...