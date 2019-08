Harry e Meghan | nuova polemica | “118 000 euro a settimana” per la loro villa a Ibiza

Meghan Markle e Harry - villa a Ibiza da «118.000 euro a settimana» : media britannici all'attacco : Ancora una volta Meghan Markle finisce nell'occhio del ciclone. Ora sotto i riflettore c'è la vacanza sua del piccolo Archie e del principe Harry a Ibiza. Secondo il Mail on...

Harry in pubblico dopo le polemiche : Meghan diserta l’evento e rimane a casa : Harry torna a mostrarsi in pubblico dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma Meghan Markle resta a casa. La prima estate da mamma è stata piuttosto difficile per la duchessa di Sussex, travolta da critiche e accuse. A far infuriare i tabloid e i sudditi di Sua Maestà le vacanze della coppia, prima a Ibiza (con una spesa di 100 mila euro per pochi giorni), poi a Nizza. In entrambi casi Meghan e Harry hanno viaggiato su un jet privato, scatenando ...

Meghan Markle - in pellegrinaggio con Harry per celebrare Lady Diana : Lady Diana è ancora estremamente presente nella vita di Harry e William. Sarà per questo motivo che Meghan Markle ha deciso di intraprende un viaggio dal grande valore emotivo. Insieme al marito Harry e al figlio Archie, Meghan visiterà, per la prima volta in assoluto, il luogo in cui è sepolta Lady Diana. Un gesto di grande significato e che testimonia quanto l’assenza di Diana pesi ancora molto nella vita di Harry. I duchi di Sussex, ...

Meghan Markle - il pellegrinaggio con Harry per celebrare Lady Diana : Lady Diana è ancora estremamente presente nella vita di Harry e William. Sarà per questo motivo che Meghan Markle ha deciso di intraprende un viaggio dal grande valore emotivo. Insieme al marito Harry e al figlio Archie, Meghan visiterà, per la prima volta in assoluto, il luogo in cui è sepolta Lady Diana. Un gesto di grande significato e che testimonia quanto l’assenza di Diana pesi ancora molto nella vita di Harry. I duchi di Sussex, ...

Meghan e Harry - l’estate più polemica : Meghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla ...

Harry - Meghan e la visita con Archie alla tomba di Diana : Lady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareHarry l’ha detto più volte: avrebbe amato presentare la sua Meghan Markle a mamma Diana Spencer, la principessa del Galles scomparsa il 31 agosto 1997. Le due, il principe ne è certo, si sarebbero capite subito. E adesso, come riporta in esclusiva il Daily Mail, ...

William d’Inghilterra teme per la monarchia. Colpa di Harry e Meghan : Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan ...

William e famiglia "umiliano" Harry e Meghan prendendo un volo da 70 sterline invece di un jet privato - : Roberta Damiata Scacco al "principe" Harry, da parte del principe William ripreso oggi insieme a tutta la famiglia mentre saliva su un volo low-cost a dispetto del fratello e di Meghan che viaggiano su jet privati Questa mattina il principe William, sua moglie Kate e i loro figli sono stati visti scendere da un volo low-cost partito alle 8,45 dall’aeroporto internazionale di Norwich a quello di Aberdeen in Scozia. La coppia ...

William e Kate decidono di volare low cost (al contrario di Harry e Meghan che usano jet privati) : A differenza di Harry e Meghan, da giorni al centro di polemiche per aver effettuato i loro spostamenti su jet privati, il principe William e famiglia volano low cost. A riportare la notizia è il Daily Mail. I duchi di Cambridge sono stati immortalati mentre prendevano un volo della compagnia low cost FlyBe per dirigersi a Balmoral, il castello scozzese dove la famiglia reale britannica trascorre le estati.“Il principe William ...

Harry regala l’anello di Lady Diana a Kate e non a Meghan : Il Principe Harry ha deciso di regalare l’anello di Lady Diana da 300 mila sterline a Kate Middleton anziché a Meghan Markle. In questi giorni in Gran Bretagna non si parla d’altro che del gesto del duca di Sussex che ha lasciato tutti sorpresi. A rivelarlo alcune fonti di Corte in un documentario, uscito di recente, che racconta la vita di Lady Diana, ma anche il ricordo dei figli. Dopo la morte della Principessa del Galles, come è ...

Un regalo da oltre 300mila euro : da Harry a Kate Middleton (e non a Meghan Markle) : Chi non ha mai fatto come regalo alla propria fidanzata, moglie, compagna, un anello da oltre 300 mila sterline? Ebbene è proprio questa la cifra che il Principe Harry ha speso. C’è però un problema. Il destinatario di questo presente non è la bellissima Meghan Markle, come in molti hanno pensato e come era logico che fosse, ma un altro componente della famiglia reale. Vale a dire Kate Middleton, l’altrettanto bellissima cognata. È questa la ...

Il principe William è infastidito dai comportamenti di Harry. La colpa è di Meghan? - : Carlo Lanna Secondo l'esperta di Corte ci sarebbe un'ulteriore frattura fra il principe William e il fratello Harry e la colpa sarebbe proprio di Meghan Markle Il ruolo che il principe William riveste fra le mura di Palazzo è molto diverso da quello di Harry, fratello e marito di Meghan Markle. Il futuro Re, secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate grazie a Ingrid Seward, esperta di Corte, non sta vivendo questo periodo con ...

William furioso con Meghan e Harry (e questa volta Kate non c’entra) : Meghan Markle e Harry continuano a fare preoccupare non solo la Regina, ma anche William. Il primogenito di Diana, come è noto, è molto legato al fratello minore, ma soprattutto sente una forte responsabilità nei confronti dei sudditi inglesi e della monarchia britannica, in vista del ruolo che dovrà ricoprire in futuro, quando salirà sul trono al posto di Elisabetta II. Per questo ciò che sta succedendo a Meghan e Harry non può che preoccuparlo ...

Da Pink a Elton John : ma davvero Harry e Meghan hanno bisogno di essere difesi? : Figuracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le ...