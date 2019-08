Disney+ al D23 | nuove serie Marvel | i trailer di Mandalorian e High School Musical e altro

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 24 agosto 2019)al D23: annunciate Ms., She-Hulk e Moon Knight. Ming-Na Wen in The. Idi Lilli e il Vagabondo, The. Giorno 1 In questi ultimi giorni di fine estate a Anaheim è in corso il D23 Expo, una tre giorni in cui Disney festeggia la sua ricca line-up di franchise sotto la sua ala. Il D23 di quest’anno però è stato utilizzato da Disney per promuovere il suo nuovo servizio streaming,e tutti i contenuti che saranno disponibili a partire dal 12 novembre in USA, in Italia probabilmente nel 2020 (si attendono conferme).è già stato presentato molte volte nei mesi passati, sappiamo che includerà titoli che vengono dalle librerie, Star Wars, della stessa Disney e del canale National Geographic che Disney ha acquisito dopo aver inglobato il colosso 20th Century Fox. Ieri il colosso hollywoodiano ha ...

martbarons : RT @TheHotCorn_: SERIE TV | «È una professione complicata»: #StarWars, #PedroPascal, #WernerHerzog e il primo (notevole) trailer di #TheMan… - ReiKashino : RT @leganerd: L’abbonamento base di Disney+ includerà 4 stream contemporanei e il 4K ? - Trillafon : RT @TheHotCorn_: SERIE TV | «È una professione complicata»: #StarWars, #PedroPascal, #WernerHerzog e il primo (notevole) trailer di #TheMan… -