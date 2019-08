MotoGp | Marquez mette le mani avanti e snobba Valentino Rossi | “vi dico chi sono i più

MotoGp - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Fabio Quartararo nuovo record con il “giallo” - quindi Marquez - Vinales e Rossi : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo” e che ha visto l’ufficialità solamente diversi minuti dopo il proprio termine. Cosa è successo a Silverstone? Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una ...

MotoGp - Dovizioso non si accontenta : “buon feeling ma non basta - Marquez e le Yamaha sono veloci” : Il pilota della Ducati ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando come ancora bisogna migliorare per provare a lottare per la vittoria domenica Quarto posto per Andrea Dovizioso nella seconda sessione di prove libere a Silverstone, un risultato positivo ma non troppo per il pilota della Ducati, convinto come ancora si possa migliorare nel corso del week-end. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp, il ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2. Marquez domina - Dovizioso 4° - Valentino Rossi 17° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con le qualifiche del GP di Gran Bretagna. 16.00 CLASSIFICA DEI TEMPI FP2 (TOP TEN): POS # RIDER GAP 1 93 M. Marquez 1:59.476 2 12 M. VIÑALES +0.289 3 35 C. CRUTCHLOW +0.517 4 4 A. Dovizioso +0.634 5 21 F. MORBIDELLI +0.707 6 88 M. OLIVEIRA +0.884 7 43 J. ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Silverstone : nuovo record della pista per Marquez - cancellato il miglior crono di Valentino Rossi [TEMPI] : Lo spagnolo della Honda chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, Rossi 17° dopo la cancellazione del suo miglior crono Marc Marquez chiude alla grande la prima giornata di prove libere del Gp di Silverstone, lo spagnolo della Honda si piazza in prima posizione al termine della seconda sessione facendo segnare il nuovo record della pista. AFP/LaPresse Il campione del mondo ferma il crono ...

MotoGp – Nel pre-conferenza a Silverstone intensa chiacchierata tra Valentino Rossi e Lorenzo : Marquez emarginato - il web se la ride [FOTO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi ’emarginano’ Marc Marquez nel pre-conferenza di Silverstone E’ finalmente iniziato il nuovo weekend di gara della MotoGp: tra qualche ora i piloti scenderanno in pista per le prime prove libere del Gp della Gran Bretagna, ma già ieri sono stati protagonisti nel paddock di Silverstone tra conferenze stampa ed incontri con i fan. E’ stata una ‘scenetta’ nel pre-conferenza ad ...