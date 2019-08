Torino matato | il Wolverhampton ‘vede’ i gironi di Europa League | Belotti tiene accese le

Fonte : sportfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) La formazione inglese si impone con il punteggio di 2-3 in trasferta, servirà un’impresa ai granata per prendersi la qualificazione al ritorno Ci si aspettava molto di più dal, invece nell’andata dei playoff diarriva una prestazione non all’altezza dei granata, costata una sconfitta che mette in salita la qualificazione ai. LaPresse/Fabio Ferrari Un 2-3 pesantissimo, che obbliga la squadra di Mazzarri a vincere con due gol di scarto al ritorno, oppure ad imporsi di misura segnando però quattro o più reti. Una vera e propria impresa, comunque nelle corde di unche dimostra coraggio e determinazione fino al fischio finale dell’arbitro, pagando molti errori in fase difensiva. Tralasciando la sfortunata autorete arrivata a due minuti dalla fine del primo tempo, i due gol incassati nella ripresa gridano vendetta, soprattutto ...

