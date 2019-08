Pete Lau svela nuovi succulenti dettagli su OnePlus TV

Bibbiano - il Tribunale del Riesame : “Claudio Foti sprovvisto di com Pete nze scientifiche” : Secondo il Tribunale del Riesame Foti sarebbe non sarebbe provvisto "in modo certo" delle competenze professionali e scientifiche per esercitare l’attività di psicoterapeuta. Nei suoi confronti è stato ordinato l'obbligo di dimora a Pinerolo, mentre sono stati revocati gli arresti domiciliari.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “troveremo altri Pépé - non possiamo comPetere con l’Arsenal” : “L’Arsenal fattura probabilmente cinque volte il Napoli e si sarà permesso di offrirgli qualcosina in più. Pazienza, troveremo degli altri Pepé”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta così ai microfoni di Sky Sport il mancato acquisto del calciatore ivoriano, i Gunners hanno piazzato il colpo per ben 80 milioni di euro. Il Napoli non si arrende e continua la caccia ad un attaccante ...