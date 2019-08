Federica Lisi | la vedova di Vigor Bovolenta | “Io | sola con i miei 5 figli | ho ritrovato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) “Amare significa anche lasciare spazio alla disperazione e a volte alla rabbia, come è capitato quando ho perso Bovo”. A dirlo è, ladel campione di pallavolo, scomparso il 24 marzo del 2012 dopo un malore avuto mentre stava giocando una partita. Ora, a sette anni di distanza da quel drammatico evento,hal’amore e ha deciso di raccontare la sua storia in un libro, “Noi non ci lasceremo mai”. “Non è facile aprirsi e affrontare la vita non da vittima ma da protagonista; credere che la vita ti può ancora regalare momenti straordinari basta saperli cogliere e vivere con libertà. Poi diciamoci la verità, la vita è davvero un attimo; guardo cosa è successo a mio marito o a Nadia Toffa, andarsene a quarant’anni!“, ha detto in un’intervista a Libero. Quando suo marito morì lei era incinta ...

Cascavel47 : Federica Lisi, la vedova del campione di pallavolo: “Io, sola con i miei 5 figli, dopo la morte di Vigor ho ritrova… - FQMagazineit : Federica Lisi, la vedova del campione di pallavolo: “Io, sola con i miei 5 figli, dopo la morte di Vigor ho ritrova… - zazoomblog : Federica Lisi: Io coi miei 5 figli dopo la morte di Vigor. Ora lamore è Pia autrice di Vasco conosciuta al Roxy Bar… -