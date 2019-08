Formula 1 – Parla il medico dei piloti | le rivelazioni di Ceccarelli | “sono dei gran

Formula 1 - Hamilton distrugge Rosberg : “parla male di me? Capita questo quando qualcuno…” : Il tedesco ha lanciato una frecciatina a Hamilton, ricevendo una risposta piccata e per nulla riconciliante Tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg non corre affatto buon sangue, un rapporto ormai ossidato in seguito alla battaglia per il titolo mondiale di tre anni fa, quando il tedesco si impose sul britannico al termine di una lotta estenuante. photo4/Lapresse Da quel momento in poi, i due non hanno smesso di punzecchiarsi a distanza, con ...

Formula 1 - Gasly prova a tenersi stretta la Red Bull : “Marko e Horner hanno parlato chiaro con me” : Il francese ha rivelato di aver discusso con Marko e Horner del proprio futuro, sottolineando di non ascoltare i rumors La stagione di Pierre Gasly non sta al momento rispettando le attese, il francese continua a non reggere il confronto con Max Verstappen, spingendo Helmut Marko e Chris Horner ad effettuare importanti valutazioni sul futuro del transalpino. photo4/Lapresse Nessun timore però in vista della prossima stagione da parte ...

Formula 1 - nuove rivelazioni sulla salute di Michael Schumacher : Jean Todt torna a parlare del Kaiser : Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato l’ultimo Gran Premio di Germania insieme a Michael Schumacher Giungono novità sulla salute di Michael Schumacher, a rivelarle è Jean Todt, una delle poche persone che possiede il permesso per andare a trovare il Kaiser nella sua villa in Svizzera. photo4/Lapresse Il presidente della FIA ha rivelato di essere andato a trovare l’ex pilota tedesco domenica scorsa, assistendo con ...

Formula 1 - Wolff e la penalità ad Hamilton : “il regolamento parla chiaro. La Ferrari? Ecco perché li sorprenderemo” : Il team principal della Mercedes ha accolto senza battere ciglio la penalità inflitta a Hamilton, soffermandosi anche sulle diverse strategie con la Ferrari In casa Mercedes nessuno punta il dito contro il Collegio dei Commissari di Gara, che hanno penalizzato ieri Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Kimi Raikkonen. photo4/Lapresse Dopo Lewis Hamilton, anche Toto Wolff ha accettato la penalità: “il regolamento stabilisce che ...

Formula 1 – Vettel è la delusione che parla? La clamorosa ipotesi : “potremmo ritirarci - si è persa la filosofia delle corse” : Confermata la penalizzazione di Vettel in Canada, il pilota Ferrari commenta con delusione la decisione: troppe regole per una Formula 1 che sta perdendo la sua vera anima Sembrava ci fosse una speranza quando il ricorso della Ferrari, in merito alla penalizzazione subita da Vettel in Canada, è stato ammesso. La commissione ha visionato le nuove prove presentate dalla scuderia di Maranello, spiegando però di esserne già in possesso. ...