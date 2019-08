Richard Gere | I migranti vivono un inferno

Migranti - Richard Gere fa la morale all'Italia. E Salvini : "Portali nelle tue ville" : Francesca Bernasconi L'attore parla alla conferenza di Open Arms organizzata a Lampedusa: "La politica tenta di demonizzare i rifugiati" "Non sono italiano, ma vengo dagli Usa dove c'è una situazione simile con i rifugiati". Secondo Richard Gere , che oggi ha partecipato alla conferenza stampa organizzata all'aeroporto di Lampedusa da Open Arms, per discutere sul problema dei Migranti , in mare da nove giorni, la situazione italiana ...

