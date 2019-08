MotoGP | i mugugni di Andrea Dovizioso Mondiale ormai sfumato e Ducati che pensa a

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il rientro dalle vacanze estive non è stato dei migliori perche si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Repubblica Ceca e ora si trova a ben 63 punti di distacco da Marc Marquez, trionfatore a Brno edominatore della stagione. Il forlivese cercherà di invertire la rotta in occasione del GP d’Austria che si corre in questo weekend ma non sarà semplice battere il Campione del Mondo e provare a tenere aperto ilche sembraancora una volta. Il 33enne deve poi fare i conti anche con le recenti e insistenti voci che vorrebbero il clamoroso ritorno di Jorge Lorenzo alla scuderia di Borgo Panigale, lo spagnolo ha faticato ad ambientarsi alla Honda (mai una top ten prima dell’infortunio di Assen) e potrebbe cambiare aria risposando nuovamente la causa del team italiano dopo averlo lasciato al termine della passata ...

