CHICAGO PD 5 Anticipazioni 8 agosto 2019 | crossover con Chicago Fire 6!

CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni del 6 agosto 2019 : Boden perde la pazienza : CHICAGO FIRE 6, Anticipazioni del 6 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Dawson vittima di un fotografo; Stella cerca un altro appartamento.

I nuovi episodi di CHICAGO Fire 6 mettono Severide alle strette in vista del crossover : anticipazioni 8 e 13 agosto : Tutto è pronto per i nuovi episodi di Chicago Fire 6, quelli che negli Usa sono stati centrali per la serie ormai un paio di anni fa. Severide e i suoi terranno compagnia ai fan un altro doppio episodio che prenderanno il via alle 21.20 circa con un nuovo problema e nuovi casi da affrontare. In particolare, il primo ad andare in onda sarà l'episodio numero 11 dal titolo "La legge della giungla" in cui un furgone che trasporta un detenuto è ...

CHICAGO Med 3/ Anticipazioni 2 agosto 2019 : ospedale chiuso! Che fine ha fatto.... : Chicago Med 3, Anticipazioni 2 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Maggie rischia il posto a causa di azioni avventate; Choi valuta un trasferimento.

CHICAGO PD 5 torna su Italia1 tra trafficanti e mostri in attesa del crossover con CHICAGO Fire : anticipazioni 1 e 8 agosto : Tutto è pronto per un altro giovedì ad alta tensione visto che nel prime time di Italia1 arriveranno i nuovi episodi di Chicago PD 5. La serie di Dick Wolf si prepara al crossover della prossima settimana con Chicago Fire mettendo Voight con le spalle al muro tra casi da risolvere, figli e nemici da tenere a bada. L'appuntamento con la serie è fissato per oggi, 1 agosto, con tre nuovi episodi ovvero il 13, 14 e 15 dal titolo "Caccia al ...

CHICAGO PD 5/ Anticipazioni 1 agosto 2019 : Antonio attratto da Marcella ma... : Chicago PD 5, Anticipazioni dell'1 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Un nuovo caso permette a Dawson di incontrare Marcella, che nasconde un segreto.

CHICAGO Fire 6/ Anticipazioni 30 luglio 2019 : Bria sconvolgerà la vita di tutti? : Chicago Fire 6, Anticipazioni del 30 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Brett vs Kidd per conquistare un sottufficiale; Casey e Gabriela in crisi?

CHICAGO Med 3 torna su Italia1 tra errori di valutazione e diagnosi : anticipazioni 26 luglio e 2 agosto : Dalla prossima settimana Chicago Med 3 è ufficialmente entrato nella seconda parte di stagione, almeno per quel che riguarda la messa in onda su Italia1. La serie di Dick Wolf continuerà ad andare avanti con un triplo episodio a settimana e lo stesso farà questa sera e venerdì prossimo quando il pubblico sarà alle prese con gli episodi 13, 14 e 15 in cui tra malati cardiopatici e la scomparsa di un neonato, i nostri dottori avranno il loro bel ...

CHICAGO Med 3/ Anticipazioni 26 luglio 2019 : Barry nei guai per una sparatoria? : Chicago Med 3, Anticipazioni del 26 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Connor e Ava iniziano una relazione segreta, ma il lavoro verrà compromesso?

CHICAGO PD 5/ Anticipazioni del 25 luglio 2019 : la caccia all'uomo di Voight... : Chicago PD 5, Anticipazioni del 25 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Atwater riceve una visita dal passato, Voight fa un patto con Ruzek contro Woods.

