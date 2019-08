Maltempo Centro Italia | tromba d’aria | temporali e alberi caduti dall’Emilia alle Marche

Maltempo - tornado e nubifragi devastano il Centro/Nord : 4 Regioni in ginocchio - diversi feriti [FOTO e VIDEO] : Inizio Agosto da incubo per il forte Maltempo che sta colpendo l’Italia: ormai è una routine, provocata dal caldo anomalo dell’Anticiclone Sub-Tropicale che innesca molta energia nei bassi strati dell’atmosfera. Violenti temporali hanno letteralmente devastato varie località del Nord e del Centro nel pomeriggio/sera del primo Venerdì del mese, con furiose grandinate, numerose trombe d’aria e intensi nubifragi. Le raffiche ...

Meteo - il Maltempo investe il Centro-Nord : frane - allagamenti e tetti scoperchiati : In queste ore il maltempo ha raggiunto il Centro-Nord, provocando allagamenti, frane e smottamenti. Danni particolarmente gravi per l'agricoltura, soprattutto a Bergamo. Mentre a Treviso il forte...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Maltempo al Nord - temperature sopra la media al Centro-Sud : Dopo una fine di luglio bollente, il mese di Agosto si è aperto all’insegna del maltempo in Italia. In questo momento, sono colpite le regioni settentrionali ma già domani il maltempo scivolerà verso sud. Su gran parte d’Europa sembra che il caldo sia destinato ad essere contenuto dal maltempo che fino a metà mese potrebbe portare temporali e rovesci dalla Francia alla Polonia, Nord Italia incluso, e un calo delle temperature. Il caldo, invece, ...

Allerta Meteo - incubo Maltempo sul primo weekend di Agosto : attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte Maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino : morta Noemi - aveva 27 anni. Altre due vittime nel centro nord : Fiumicino. Una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna, Noemi...

Maltempo - Centro Italia flagellatoDue morti a Fiumicino e Arezzo : Pioggia, vento e anche una tromba d'aria a causa della quale una ragazza di 26 anni ha perso la vita a Fiumicino, lungomare laziale. Ritrovato il corpo di un uomo disperso durante il nubifragio ad Arezzo Segui su affarItaliani.it

Il Maltempo flagella l'Italia : bufere e nubifragi al Centro-Nord : Il maltempo flagella l'Italia: bufere e nubifragi al Centro-Nord A Fiumicino una donna è morta dopo che una tromba d’aria ha sbalzato via la sua auto. A Roma segnalata acqua nelle stazioni della metro A Repubblica e Cipro. Disagi anche nell’Aretino dove ci sono state alcune evacuazioni. Doppia allerta meteo e incendi in ...

Weekend di Maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [FOTO] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

Depressione nel mar Ligure : tanto Maltempo in atto - peggiora su tutto il centro : Un'insidiosa Depressione si è sviluppata nelle ultime ore nel mar Ligure grazie all'arrivo di una vasta massa d'aria molto fresca di provenienza atlantica. L'aria fresca è entrata in forte...