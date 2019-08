Europa League 2019 | chi affronterà il Torino al prossimo turno? Date | programma | orari e

VIDEO Debrecen-Torino 1-4 Europa League 2019-2020. Highlights - gol e sintesi della partita : Zaza e Belotti a segno nel poker granata : Successo senza difficoltà per il Torino nella partita di ritorno del secondo turno dei preliminari dell’Europa League 2019-2020. La squadra allenata da Walter Mazzarri si è imposta con un netto 4-1 sul campo del Debrecen ipotecando la qualificazione già nel primo tempo con le reti di Simone Zaza e Armando Izzo e arrotondando il punteggio nella ripresa con Andrea Belotti e con la prima marcatura europea del giovane Vincenzo Millico. La ...

LIVE Debrecen-Torino 1-4 - Europa League in DIRETTA : Zaza - Izzo - Belotti e Millico firmano la goleada. Granata qualificati al terzo turno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 20.24 Grazie per aver vissuto insieme a noi le emozioni di questo fantastico secondo turno di qualificazione al tabellone principale di Europa League e buon proseguimento di serata. 20.22 Partita senza storia quella tra Debrecen-Torino. Troppo ampio il divario tra la squadra Granata e i padroni di casa. I ragazzi di Mazzarri sono stati autori di una prova estremamente convincente. Molto ...

LIVE Debrecen-Torino 1-4 - Europa League in DIRETTA : Millico mette a segno la sua prima rete in Europa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 93′ Il match termina qui con una netta vittoria del Torino. 92′ Contropiede iniziato proprio da Millico che serve a tu per tu con il portiere Zaza che calcia sull’estremo difensore magiaro. La palla termina sulla testa del giovane attaccante granata che mette dentro. 92′ GOOOOOOL MillicoOOOOOOOOO! 90′ Sarà 3 i minuti di recupero. 90′ Terzo cambio anche in ...

LIVE Debrecen-Torino 1-3 - Europa League in DIRETTA : Belotti chiude definitivamente la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 76′ Secondo cambio in casa Torino. Fuori l’autore dell’ultimo gol Andrea Belotti e dentro il giovane attaccante Millico. 74′ FANTASTICO SIRIGUUU!!! Tiro di Garba deviato dalla schiena di un compagno. Il portiere d’istinto devia in calcio d’angolo un pallone che si stava per spegnere sotto alla traversa. 72′ partita che ha poco da offrire dal punto di ...

LIVE Debrecen-Torino 1-2 - Europa League in DIRETTA : Garba accorcia le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 52′ Azione solitaria di Varga che dopo aver ricevuto palla sulla sinistra entra in area e pesca solissimo l’attaccante a pochi passi. Per lui è un gioco da ragazzi metterla dentro di testa. 52′ Garba GOOOL! Il Debrecen riapre il match. 49′ MIRACOLO DI SIRIGU!!! Diagonale ravvicinato di Varga. 48′ Stesso leitmotiv della prima frazione, i granata tengono in mano il ...

LIVE Debrecen-Torino 0-2 - Europa League in DIRETTA : Zaza e Izzo hanno messo in cassaforte la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 46′ Termina senza ulteriori emozioni la prima frazione del match. 45′ L’arbitro ha assegnato un minuto di recupero. 45′ Il gioco è ripreso e Baselli è tornato regolarmente sul terreno di gioco. 43′ Fallo su Baselli da parte di Garba, il centrocampista rimane a terra. 41′ Varga salta un avversario e dal limite dell’area destra mette dentro, Garba ...

LIVE Debrecen-Torino 0-1 - Europa League in DIRETTA : Izzo raddoppia e chiude il discorso qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 33′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SIMONEEEEEE IzzoOOOOO!!! 32′ Ansaldi viene servito perfettamente sulla sinistra, prova a pescare l’accorrente Berenguer, palla in angolo. 31′ Torino in completo controllo della partita in questo momento. I granata fanno girare bene palla in attesa dell’imbucata giusta. 28′ Bellissima combinazione Ansaldi-Berenguer-Belotti, il ...