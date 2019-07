Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto (2) : (AdnKronos) - Per l’imminente futuro il presidente Albano, con il management della Fondazione Giglio, ha programmato il rinnovo tecnologico dell’Emodinamica "con un investimento superiore ad 1,5 milioni di euro". Sono in corso le gare per l’aggiudicazione di due angiografi, di cui uno portatile, di

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto (2) : (AdnKronos) – Per l’imminente futuro il presidente Albano, con il management della Fondazione Giglio, ha programmato il rinnovo tecnologico dell’Emodinamica “con un investimento superiore ad 1,5 milioni di euro”. Sono in corso le gare per l’aggiudicazione di due angiografi, di cui uno portatile, di un ecografo specialistico, dei sistemi di monitoraggio per la terapia intensiva cardiologica e della ...