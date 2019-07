Lisa Marzoli a Blogo | Un mese di conduzione di Vita in diretta estate e il futuro

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019) "Il programma me lo ero studiato benissimo, per unl'ho guardato tutti i giorni, dieci giorni in regia, dieci con gli autori e dieci in studio. Quando sono arrivata mi sentivo già abbastanza a casa."., inizia così, ai microfoni di, il suo bilancio dopo undidella versione estiva di Lain, in coppia con Beppe Convertini, su Rai1. La giornalista del Tg2, premiata alle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata a Maratea, non nasconde, però, l'altro lato della medaglia:Dal punto di vista dei contenuti è stato faticosissimo perché sono capitati molti argomenti brutti riguardanti bambini. Io sono mamma, ho una bambina di 21 mesi e mi sono immedesimata nelle storie degli abusi. In due circostanze, dopo la, mi sono sentita male. Dal punto di vista emotivo è impegnativo.: ...

