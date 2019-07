Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.58: L’algerino Syoud si impone in 2’01″76 nella seconda batteria dei 200 misti 3.53: La prima batteria dei 200 misti va al libanese Kabbara in 2’07″27 3.49. Questi i semifinalisti dei 100 stile libero uomini: Dressel, Grinev, Chierighini, Mignon, Pieroni, Nemeth, Correia, Miressi, Lewis, Chalmers, Shioura, Nakamura, Metella, Timmers, He, Carter 3.47: E’ secondo e va in semifinale Alessandro Miressi, non straordinario: 48″52. Vince Correia in 48″39, male Chalmers, terzo ma comunque dentro. Fuori dalla semifinale Condorelli 3.45: Crolla ancora nella vasca di ritorno Condorelli nonostante un passaggio non folle come in staffetta: 48″80 che non basterà per la semifinale. Vince Grinev in 47″92 davanti al francese Mignon e allo statunitense Pieroni. Ora Miressi 3.42: Dressel ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: Detti e Paltrinieri negli 800 sl Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattie… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: Detti e Paltrinieri negli 800 sl Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattie… - DritanXheli : RT @NNannini: LIVE Nuoto, Mondiali 2019 in DIRETTA: DELIRIO ITALIA! Settebello in semifinale! ORO Quadarella! BRONZO Carraro! Benissimo Pel… -