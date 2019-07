Non si vedevano da giorni | poi la segnalazione | coppia di 80 anni trovata in casa senza

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) Ritrovamento sconvolgente quello che è avvenuto poche ore fa, a Ivrea. Unadi due anziani coniugi è stata ripriva di vita inpropria: i corpi erano già in stato di decomposizione. La scoperta è stata fatta questo pomeriggio, intorno alle 13.30, in via Vercelli, in seguito ad unafatta ai carabinieri locali che subito si sono recati sul posto insieme al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco. Dei due coniugi si erano perse le tracce da circa una ventina di. Oggi il macabro ritrovamento. Una notizia che ci riporta alla difficile situazione di tanti anziani del nostro paese, che vivono soli,famigliari e ai margini della società, spesso anche in difficoltà economica. E con l’arrivo dell’estate, con le temperature che si alzano, arrivano anche problemi gravi di salute. A lanciare l’allarme, oggi, sono stati alcuni vicini di. ...

