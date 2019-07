Borrelli mi definì il migliore ministro della Giustizia Non entrò in politica per

Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019) "Con me è sempre stato cortese, disse che ero stato il miglior, poi aggiunse assieme al suo amico Giovanni Maria Flick". L'exsocialista, Claudio Martelli, ricorda in un'intervista all'Agi un aneddoto dell'ex capo del Pool di Mani Pulite, Francesco Saverio, morto oggi a Milano. Martelli è stato uno dei protagonistiprima Repubblica, abbattuta dalle inchieste del Pool. Negli ultimi anniaveva maturato un giustizio un po' critico sulla stagione di Tangentopoli... In un'intervista, 20 anni dopo, disse che "non valeva la pena di buttare all'aria il mondo precedente per cascare poi in quello attuale". Mi colpisce il ripensamento didopo gli anni di ferro e fuoco di Mani pulite, che è stata la più colossale operazione di polizia giudiziariastoria repubblicana. Una stagione con migliaia di inquisiti e ...

