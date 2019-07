Bando di lavoro dell' Asp di Ragusa per altre figure professionali

Bando funzionario politiche lavoro - assistente sociale e dirigente : scadenza in agosto : Nella Gazzetta Ufficiale n°56 di martedì 16 luglio 2019 sono stati indetti nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di personale in qualità di funzionario in politiche del lavoro, assistente sociale e dirigente tecnico. I bandi, con scadenza fissata al 16 agosto, verranno espletati presso l'Agenzia Regionale della Toscana per l'Impiego (funzionario del lavoro); il Comune di Castel Franco Veneto (assistente sociale) e presso il Comune di ...

AbBandona il figlio in auto sotto il sole e va a lavoro : muore bimbo di tre anni : Oliver Dill, un bambino di appena tre anni, ha perso la vita dopo essere stato Abbandonato in un'automobile lasciata parcheggiata al sole vicino all'Università dell'Indiana di Evansville, negli Stati Uniti. Il piccolo è stato trovato ancora legato al seggiolino intorno alle 14 locali di ieri. Stando a quanto accertato dalla polizia, il bimbo sarebbe stato dimenticato da suo padre all'interno della vettura. L'uomo si sarebbe quindi allontanato ...

Offerte di lavoro : Bando Epso - 156 posti disponibili in vari settori - scadenza 9 luglio : Si aprono nuove possibilità di lavoro per coloro che ne sono alla ricerca. A tal proposito l'Epso (Ufficio europeo per la selezione del personale), che si occupa del reclutamento nelle istituzioni dell'UE, di cui è ubicata la sede principale a Bruxelles, si impegna regolarmente ad allestire nuovi concorsi destinati a differenti settori nel Parlamento dell'UE e a diversi enti. In particolare, ha attivato un nuovo bando per la nomina di 156 ...

Concorso OSS Napoli per 40 posti : Bando e scadenza. La sede di lavoro : Concorso OSS Napoli per 40 posti: bando e scadenza. La sede di lavoro Nuovi posti da Operatore Socio Sanitario in Campania. Sono 40 gli Oss ricercati dagli ospedali Santobono e Pausillipon di Napoli. Si offre contratto a tempo indeterminato; candidature da inviare entro il 14 luglio. Concorsi Oss giugno 2019: scadenza e posti disponibili in Italia Concorso OSS: requisiti per partecipare Chiunque voglia partecipare alla selezione per ...