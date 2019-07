Alla Juve è giorno di De Ligt | cresce entusiasmo

ilfogliettone

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Deaccende l'dei tifosi dellantus. Sono oltre duecento quelli che hanno atteso il difensore olandese davanti al JMedical, per applaudirlo e acclamarlo. Una accoglienza da grande campione, un colpo di mercato da far tremare le gambe alle avversarie, nell'anno in cui stanno cercando di avvicinarsi proprio ai bianconeri. Le visite mediche sono una passeggiata per il giovane centrale, 189 centimetri di potenza, ma anche di tecnica, senso della posizione ed esperienza difficili da trovare in un 'ragazzino' classe 1999. Il miglior difensore al mondo in prospettiva, secondo gli esperti, con una personalita' che - nonostante la giovane eta' - non manca di carattere. Ce ne vuole per inserire nel video-saluto all'Ajax, la squadra in cui e' cresciuto, il gol segnato proprio all'Allianz Stadium, colpo di testa che e' valso l'eliminazione dChampions per la ...

