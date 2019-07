ULTIME NOTIZIE Ultim' ora di oggi Conte e Salvini ai ferri corti | 16 luglio 2019

ULTIME NOTIZIE Roma del 16-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco studio è scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai PM di Milano Gianluca savoini il Presidente dell’Associazione lombardia-russia indagato per corruzione internazionale nell’inchiesta del associazione Lombardia Russia e l’inchiesta Su presunti fondi russi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato Salvini parla di ...

Calciomercato Inter News/ Dalla Turchia : domani missione per Jailson - ULTIME NOTIZIE - : Calciomercato Inter News, la compagine nerazzurra non perde di vista Edin Dzeko e Romelo Lukaku: ecco le ultime novità sulle operazioni

ULTIME NOTIZIE Roma del 15-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da la redazione da Francesco Vitale in studio ha deciso di investire in Italia nei prossimi tre anni precisamente 3,1 miliardi di dollari equivalenti a 2,75 miliardi di euro e di creare 1000 posti di lavoro diretti oltre circa 2000 per l’indotto a confermarlo è stato il CEO di Huawei Italia Thomas miao durante un incontro con la stampa tenutasi in occasione della sponsorizzazione della mostra ...

Scuola - precariato docenti e PAS ULTIME NOTIZIE : decreto Miur vicinissimo - le novità : Possibili novità in arrivo questa settimana per quanto riguarda l’avvio dei nuovi PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, infatti, ha annunciato che il decreto che farà partire la procedura riguardante i nuovi corsi abilitanti si trova attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri: ciò significa che potrebbe vedere la luce in questa settimana. PAS ultime notizie: Bussetti lascia intendere ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 15-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione sono stati sequestrati dalla polizia in varie città del nord Italia Il Blitz del terrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell’estrema destra oltranzista e nasce da un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni Combattenti ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 15-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli armi da guerra tra cui i fucili d’assalto automatici di ultima generazione sono stati sequestrati dalla polizia in varie città del nord Italia Il Blitz del terrorismo e spietato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell’estrema destra oltranzista in nasce da un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni ...