Juventus | Zoff benedice de Ligt | “Ha grandi qualità E’ sulla scia di…” E su Koulibaly…

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dinoè stato un grande della. Matthjis depunta a diventarlo. Il centrale olandese è atteso a breve in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere sul difensore in arrivo dall’Ajax, all’ex portiere bianconero: “L’olandese è giovanissimo ma ha già fatto molto bene, dimostrando. Comunque sicuramente alza il tasso tecnico di una Juve già molto forte. ora deve dimostrare il suo valore anche in Italia. Quando sei forte, e il ragazzo lo è, sai cosa devi fare col pallone e come marcare l’avversario. Poi è logico che toccherà a Sarri utilizzarlo nel modo migliore”. La scuola di deè quella dell’Ajax, filosofia diversa da quella italiana: “Sì, ma guardate cosa ha fatto Ruud Krol a Napoli, ai suoi tempi. Se hai la testa giusta, ti capisci subito con gente che sa ...

