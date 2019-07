Pallavolo | la Nazionale maschile prosegue la preparazione in vista del Torneo di

Pallavolo - la Nazionale italiana maschile pronta per il raduno di Civitanova Marche : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri si raduneranno a Civitanova Marche il 6 luglio per preparare il torneo di qualificazione olimpica di Bari che si terrà dal 9 all’11 agosto Conclusa la Volleyball Nations League, la Nazionale seniores maschile è pronta a tornare a lavoro in vista di quello che sarà l’appuntamento clou della stagione interNazionale: il torneo di qualificazione olimpica di Bari dal 9 all’11 agosto. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini, si raduneranno ...

Pallavolo - Julio Velasco è ufficialmente il nuovo dt del settore giovanile maschile della Nazionale : Il dirigente argentino ha firmato un contratto che lo legherà alla FIPAV per due anni e mezzo La Federazione Italiana Pallavolo è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per la nomina di Julio Velasco quale nuovo direttore tecnico dell’attività giovanile del settore maschile. Julio Velasco, che da allenatore della Nazionale maschile ha collezionato 323 presenze alle quali si aggiungono le 35 sulla panchina della Nazionale ...

Pallavolo - Vittorio Sacripanti nominato dirigente del gruppo B della Nazionale Maschile : Il dirigente italiano lavorerà nello staff del gruppo che prenderà parte alle Universiadi di Napoli in programma questa estate La Federazione Italiana Pallavolo ha nominato Vittorio Sacripanti dirigente del gruppo B della Nazionale Maschile. L’esperto dirigente, dunque, lavorerà nello staff del gruppo che nel corso dell’estate sarà impegnato a Napoli nelle Universiadi. A completamento dello staff già reso noto in occasione della conferenza ...

Pallavolo - la Nazionale maschile si prepara alla Nations League : i convocati del ct Blengini : La Nazionale di Blengini giocherà in Cina la prima fase, affrontando Iran e Germania oltre ai padroni di casa Lunedì mattina la Nazionale Seniores maschile partirà alla volta di Jiangmen in Cina dove disputerà la prima fase della Volleyball Nations League 2019. Nel primo weekend di gare gli azzurri scenderanno in campo contro Iran, Germania e i padroni di casa della Cina. Questi i 14 azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Riccardo ...

Pallavolo - Ousmany Juantorena fa marcia indietro : lo schiacciatore italo-cubano torna in Nazionale : Dopo aver detto addio alla maglia azzurra in seguito ai Mondiali del 2018, Juantorena ha deciso di fare marcia indietro rispondendo alla convocazione del ct Blengini I Mondiali 2018 avrebbero dovuto essere gli ultimi per Ousmany Juantorena con la maglia della Nazionale, avendola lasciata per dare spazio ai più giovani. LaPresse/Reuters A distanza di un anno, lo schiacciatore italo-cubano ha deciso di fare marcia indietro, annunciando sui ...