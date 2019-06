Netflix nuova serie nel 2020 | Summertime | una love story estiva ispirata a 3MSC

Julie Andrews voce narrante nella nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix - la saga dei Bridgerton : ShondaLand arruola il mitico volto di Mary Poppins, o meglio la sua voce, per la nuova produzione Bridgerton: Julie Andrews sarà la voce narrante della serie di Shonda Rhimes per Netflix, frutto del milionario accordo tra la showrunner e il colosso dell streaming siglato un anno fa. La creatrice di Grey's Anatomy e Scandal, oltre che produttrice de Le Regole del Delitto Perfetto per citare solo i suoi titoli più popolari, ha intrapreso una ...

La pessima idea alla base della nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix - Prank Encounters : Mentre si attende il debutto della terza stagione della serie cult dei fratelli Duffer, arriva la notizia di una nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix: la baby star, attore e musicista noto ai più per il ruolo di Dustin nel thriller ambientato tra Hawkins e il Sottosopra, farà da produttore esecutivo per la piattaforma di streaming in uno spettacolo dal titolo Prank Encounters, la cui idea di fondo, però, lascia ...

Al Giffoni Film Festival rimandi e citazioni agli anni Ottanta per la nuova serie di Netflix “Stranger Things” : rimandi e citazioni agli anni Ottanta, misteri da risolvere, fenomeni soprannaturali: sono solo alcuni degli ingredienti di Stranger Things, tra le serie originali Netflix più amate degli ultimi anni. Il prossimo 21 luglio, a pochi giorni dall’uscita della terza stagione (4 luglio), NATALIA DYER e CHARLIE HEATON, i giovanissimi protagonisti della serie, saranno ospiti della 49esima edizione del Giffoni Film Festival, pronti a trasportare nel ...

Nuova vita per Under The Dome su Netflix? L’appello di Stephen King : Una misteriosa cittadina, giochi di potere e una cupola che spunta all'improvviso e lascia interdetti gli abitanti (almeno alcuni), tutto questo è Under The Dome, la serie tv tratta proprio da uno dei romanzi di Stephen King, maestro dell'alta tensione. La serie è andata in onda su CBS per tre stagioni ma dopo gli ottimi primi episodi l'entusiasmo è scemato così come si sono abbassate le considerazioni degli addetti ai lavori fino al mancato ...

Netflix ordina una nuova serie basata sul romanzo Tiny Pretty Things : Il Cigno Nero incontra Pretty Little Liars : Netflix continua a puntare su un pubblico giovane con serie a tema young adult: la società di produzione e distribuzione in streaming ha ordinato una nuova serie basata sul romanzo Tiny Pretty Things degli autori Dhonielle Clayton e Sona Charaipotra. A darne notizia è SpoilerTV, che annuncia anche la presenza di Gary Fleder come regista e Carrie Mudd come produttrice esecutiva con la sua compagnia Peacock Alley Entertainment. Il romanzo, ...

Casting per un film di Netflix con Armie Hammer e Lily James e per una nuova App : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse e controfigure per il remake di un film di Alfred Hitchcock, che verrà diretto da Ben Wheatley e le cui riprese verranno poi effettuate a Nizza. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici e doppiatrici per la realizzazione di una nuova App commerciale. Il remake di un importante film Per la realizzazione del remake del primo lungometraggio diretto da Alfred Hitchcock sono ...

Hilary Swank vola nello spazio per Netflix - protagonista e produttrice della nuova serie Away : Netflix continua ad accaparrarsi grandi nomi per le sue produzioni: Hilary Swank, due volte vincitrice del premio Oscar, sarà sia protagonista che produttrice esecutiva di Away, una nuova serie tv in 10 episodi. Scritta da Andrew Hinderaker, la serie è liberamente ispirata alla storia dell'astronauta Scott Kelly prodotta dai veterani Jason Katims e Matt Reeves. Jessica Goldberg farà da showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva di ...

Tuca e Bertie - la nuova serie animata di Netflix ancora in stile BoJack Horseman : Dal 3 maggio, in tutti i paesi in cui il servizio esiste, è disponibile su Netflix la nuova serie d’animazione Tuca & Bertie, scritta da Lisa Hanawalt, già autrice del comparto visivo di BoJack Horseman, sicuramente il prodotto animato più riuscito in assoluto realizzato fin qui dal servizio di streaming americano. Raphael Bob-Waksberg, l’inventore e autore principale di BoJack, del resto, è tra i produttori esecutivi di questa ...

La nuova serie spagnola Alto Mare su Netflix da maggio - dai creatori di Velvet con Alejandra Onieva de Il Segreto : Arriva la nuova serie spagnola Alto Mare su Netflix, nata dalla collaborazione tra la piattaforma e la prolifica società Bamboo Productions, disponibile il 24 maggio, come annunciato dal trailer ufficiale che mostra le prime immagini di questo thriller d'epoca ambientato in un transatlantico e interpretato da Jon Kortajarena, Ivana Baquero e Alejandra Onieva (già ne Il Segreto). La serie è stata creata da Ramón Campos, già ideatore di Fariña, ...